購物習慣結構性轉變　馬鞍山WE GO MALL開業8年後　擬重建變住宅

富豪酒店（0078）與百利保（0617）旗下、開業僅8年的馬鞍山5層高商場We Go Mall 薈高，發展商新近就該商場向城規會申請重建，擬將現有的「商業」用途改劃成為「住宅」發展，料重建後可成一幢樓高26層的住宅大廈，提供539伙。



發展商表示，市民購物習慣的結構性轉變影響到We Go Mall 營運，商場零售樓面面積的出租率下降至75%；餐飲樓面面積的出租率在2026年更跌至約28%。



擬重建成26層高住宅大廈 涉539伙

上述申請為We Go Mall5層高商場，在2018年落成，地盤面積約54,790平方呎，現申請由「商業」用途改劃成為「住宅（甲類）13」，可發展作分層住宅、商舖及社福設施，以地積比率6.77倍發展一幢樓高26層的住宅大廈，涉及539伙。

項目總樓面合共37.1萬平方呎，當中27.4萬平方呎為住宅用途，另9.7萬平方呎為非住宅用途，料作商業配套及一所100名服務名額的兒童照理中心等。規劃程序料在2026或27年度完成，在2029年完成補地價修改地契，2035年完成重建。

重建後料可成一幢樓高26層的住宅大廈，提供539伙。

馬鞍山WE GO MALL。

購物習慣結構性轉變 餐飲樓面出租率跌至28%

申請人表示，由於購物習慣的結構性轉變影響We Go Mall營運。在2023年至2026年We Go Mall的 零售樓面面積的出租率從約 81%下降至75%。餐飲樓面面積的出租率在2026年跌至約28%。在檢視申請地點的空置率及發展潛力後，注意到該處存在未被利用的發展潛力，可重新發展。

翻查資料指，We Go Mall前身為保泰街商業地，由百利保等在2013年以逾6.61億元投得，每方呎樓面地價約4,027元，發展商曾指，連地價計料總投資額達15億元。

馬鞍山WE GO MALL。

馬鞍山WE GO MALL。

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