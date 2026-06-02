「菜檔小天后」簡利珍3項銀主盤5644萬沽　葵涌工廈單位6年輸6成

有「菜檔小天后」之稱的簡利珍，過去數年舖市高峰期時大量買入街市舖位，其持有的北角春秧街明秀大廈地下H舖、天水圍俊宏軒商場地舖，以及葵涌華業工業大廈A座中層一伙E室，以現狀交吉形式出售，總成交價約5,644萬元。



北角春秧街地舖六年輸3成

是次成交包括北角春秧街及天水圍俊宏軒商場的街市舖位，以及葵涌華業工業大廈一伙單位，由「菜檔小天后」簡利珍分別在2020及2021年買入。當中北角春秧街明秀大廈地下H舖，建築面積約1,200平方呎，新近以3,268萬元沽出，由簡利珍在2020年6月以4,700萬元購入，持貨6年帳面貶值1,432萬元或30％。

天水圍俊宏軒商場地舖 葵涌工廈單位腰斬價沽

而天水圍俊宏軒商場地下L19及L20號舖，建築面積710平方呎，新近以2,116萬元沽出，由簡利珍以在2021年3月以5,000萬元購入，持貨5年帳面貶值2,884萬元或57.7％。

至於，葵涌華業工業大廈A座14樓E單位，建築面積約2,430平方呎，新近以280萬元沽出，則由簡利珍以在2020年12月以750萬元購入，持貨6年帳面貶值470萬元或62.7％。

華業工業大廈A座14樓E單位，建築面積約2,430平方呎，則由簡利珍以在2020年12月以750萬元購入。

已為買家物色新租客 租金回報約6厘

第一太平戴維斯投資部高級經理吳柏曦表示，於買賣交易完成後迅速協助買家成功物色新租客，租金回報約6厘。此類民生街市旺舖具備穩定消費客源，高抗跌力特性吸引投資者，預計民生旺舖將於短期內持續主導舖位市場成交。

菜檔小天后簡利珍。

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