「菜檔小天后」簡利珍三舖淪銀主盤　現招標放售、料估值共8100萬

有「菜檔小天后」之稱的簡利珍，過去數年舖市高峰期時大量買入街市舖位，再有三個位於民生區舖淪為銀主盤，承接管人委託公開招標出售。據知，該三盤合共估值約8,100萬元，當中包括北角春秧街明秀大廈地下H舖、天水圍俊宏軒商場地舖，以及葵芳京寶大廈地舖。



銀主放售簡利珍三個民生街市舖 估值合共料8100萬

當中，北角春秧街明秀大廈地下H舖，建築面積約1,200平方呎，截標日期為3月5日，由簡利珍在2020年6月以4,700萬元購入，當時呎價約3.9萬元，以現時估值4,000萬元計，較5年半前低約15％。

天水圍俊宏軒、葵芳京寶大廈地舖 估值近乎腰斬

另天水圍俊宏軒商場地下L19及L20號舖，建築面積710平方呎，截標日期為3月30日，由簡利珍以在2021年3月以5,000萬元購入，當時呎價逾7萬元，以現時估值2,600萬元計，較近5年前低48％。

最後，葵芳京寶大廈地下A1號舖，面積約300平方呎，截標日期同為3月30日，由簡利珍以在2018年以2,770萬元購入，當時呎價逾9.23萬元，以現時估值1,500萬元計，較近8年前低46％。

街市鋪防禦性高 穩定客源且少有出現空置

第一太平戴維斯投資部資深董事胡子申表示 ，此次出售的三個民生街市舖位於北角、葵涌、天水圍傳統街市地段，這類街市鋪具有較高的防禦性，加上有穩定客源且少有出現空置，受經濟循環影響較少。加上每個商舖單價不高，料招標將吸引大量投資者競相出價。