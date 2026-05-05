「菜檔小天后」簡利珍狂蝕六成　天水圍街市舖淪銀主盤2100萬沽

有「菜檔小天后」之稱的簡利珍，過去數年舖市高峰期時大量買入街市舖位，而今年初她所持有的三個位民生區舖位淪為銀主盤，被接管人委託公開招標出售。消息指，其中位於天水圍俊宏軒商場的相連地舖，新近以2,100萬元沽出，較5年前買入價帳面貶值約58%。



上述舖位為天水圍俊宏軒商場地下L19及L20號舖，建築面積710平方呎，由簡利珍以在2021年3月以5,000萬元購入，當時呎價逾7萬元。

該舖位在今年1月份淪為銀主盤，當時估值2,600萬元。而近月該舖位最終以2,100萬元沽出，較5年前買入價帳面貶值約58%或2,900萬元。

天水圍俊宏軒商場地下L19及L20號舖，建築面積710平方呎。

簡利珍今年初被接管的3項銀主舖位，除了上述天水圍俊宏軒商場地下L19及L20號舖外，其餘還包括北角春秧街明秀大廈地下H舖，以及葵芳京寶大廈地舖。

當中，北角春秧街明秀大廈地下H舖，建築面積約1,200平方呎，由簡利珍在2020年6月以4,700萬元購入，當時呎價約3.9萬元，今年初估值4,000萬元計，較5年半前低約15％。

最後，葵芳京寶大廈地下A1號舖，面積約300平方呎，截標日期同為3月30日，由簡利珍以在2018年以2,770萬元購入，當時呎價逾9.23萬元，今年初估值1,500萬元計，較近8年前低46％。