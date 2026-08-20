寫字樓翻生信號？今年7成新基金轉投香港　甲廈空置見31個月新低

受惠於金融業等帶動，整體甲廈空置率得以改善。仲量聯行發表《香港地產市場觀察》報告，指出7月底整體甲級寫字樓空置率回落至12.8%，重返2023年12月錄得的水平，創下31個月以來的新低。



整體寫字樓空置情況有所改善，主要受大部分分區市場空置率下降帶動，當中尖沙咀繼續維持相對較低的空置水平。中環表現跑贏其他主要商業區，按月空置率跌幅為各區之冠。該區空置率於7月底下跌0.8個百分點至8.0%，反映市場租賃交投持續活躍。

中環甲廈空置率於7月底下跌0.8個百分點至8.0%。（仲量聯行提供）

7月淨吸納逾31萬呎 金融業成租賃主力

仲量聯行香港商業部主管郭禮言表示，香港寫字樓租賃市場於7月進一步回暖，錄得31.3萬平方呎淨吸納量，其中金融機構、銀行及專業服務機構仍然是租賃需求的主要動力。根據該行與金融業客戶的討論，基金在亞洲設立據點的選址偏好已出現顯著轉變。

今年7成新基金選擇落戶香港

2025年在新成立的基金中，有七成選擇新加坡，兩成選擇香港，一成選擇東京。但今年情況已明顯逆轉，超過七成新基金選擇落戶香港。單計過去一個月，十家基金中已有八家選擇落戶香港。該行預期，此需求將繼續支持中環甲級寫字樓市場復甦。

香仲量聯行香港商業部主管郭禮言表示，香港寫字樓租賃市場於7月錄得31.3萬平方呎淨吸納量，其中金融機構、銀行及專業服務機構仍然是租賃需求的主要動力。（蔡偉南攝）

7月整體寫字樓租金微升0.8%

仲量聯行研究部資深董事鍾楚如補充，7月份整體寫字樓租金按月上升0.8%，主要受中環及尖沙咀的租金增長所帶動，兩區租金分別上升1.5%及0.5%。

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