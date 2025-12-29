粉嶺華明邨無契凶宅145萬推拍　內籠佈滿污跡　開價平市價一球半

粉嶺公屋華明邨一伙殘裝無契事故單位，透過私人拍賣行以綠表價90萬或自由市場價145萬元推出，呎價分別2,032或3,273元。代理指，由於該單位未有樓契及屬事故單位，開價較一般自由市價300萬元，賣平逾一球半。



戶主因從高處墮下重傷去世

上述單位為粉嶺華明邨6座中層戶，由忠誠拍賣在2026年1月2日推出，單位實用面積443平方呎，外望開揚樓景。代理指，由於該單位戶主因從高處墮下重傷去世，再加上樓契不知所蹤，所以今次拍賣未能提供樓契。

↓↓粉嶺華明邨6座中層戶↓↓

未有樓契及屬事故單位 較自由市價賣平155萬

是次該單位各以綠表價90萬或自由市場價145萬推出，呎價分別2,032或3,273元。由於未有樓契及屬事故單位，開價較一般自由市價300萬元，賣平155萬元。

採光充足惟內籠殘舊

據單位圖片所見，內籠採光充足，但牆身及地板殘舊並不少黑色污跡，廚房洗手盤及煮食爐位置有嚴重鏽跡，浴室地板及洗手盤佈滿污跡。據了解，原業主早於1999年以約147.8萬元購入單位。