淘大花園「無屍命案」戶300萬沽　上手蝕半球、疑不知情買入凶宅

今年息口走勢趨明朗，刺激樓市需求，市場有特殊單位成功沽出。曾發生「無屍命案」的牛頭角淘大花園E座凶宅單位，於上月中以300萬元易手，呎價約7,692元。而原業主為投資者，於11年前以銀主盤形式斥353萬元貼市價購入，疑對單位事故並不知情。現沽貨帳蝕53萬元或15%。



市場消息指，成交單位位於淘大花園E座中層，實用面積390平方呎，採兩房間隔。據悉，單位於去年12月以380萬元放售，放盤近一年始終未獲承接，至上月中劈價80萬元或約21%，終以300萬元沽出單位，呎價約7,692元。

較正常單位折讓逾三成

參考同層單位的最新成交價，其於今年8月以430萬元沽出，呎價11,026元。換言之，該事故單位較屋苑同類型的正常單位折讓逾三成。

成交單位位於淘大花園E座中層，實用面積390平方呎，採兩房間隔。（資料圖片）

2011年發生「無屍命案」 至今屍體仍未尋回

單位曾於2011年發生本港首宗「無屍、無法證、無招認」而入罪的謀殺案。時任職國泰君安融資證券公司董事的陳文深，於2009年斥149萬元以其情婦秦嘉儀名義購入單位。至2011年10月秦嘉儀於回淘大花園的住所後人間蒸發。經查證，陳文深被控殺人，相信是以尼龍袋運走屍體，至今屍體仍無法尋回。

死者秦嘉儀原於家中掛有數張大照片，惟陳文深於案發後曾清空單位，警方輾轉追查到裝修公司才能找回相關證物。（資料圖片）

上手持貨11年帳蝕53萬 疑買入時不知情單位事故

翻查資料，原業主於2014年透過銀主盤形式，斥353萬元購入單位作投資。當年有地產代理透露，該口成交價貼近當時市價，疑似業主對單位過往毫不知情。而業主持貨11年，現易手帳蝕53萬元或15%。