蝕讓之城｜比華利山別墅屋1338萬蝕沽　19年轉手帳蝕350萬離場

二手樓市轉旺，惟仍有不少屋苑要勁蝕離場。大埔比華利山別墅一座單號屋，最新以約1,338萬元沽出，呎價約8,331元。原業主持貨約19年，仍要帳蝕約350萬元或逾兩成離場。



中原地產分行高級資深分區營業經理吳啟業表示，是次成交為大埔比華利山別墅萊茵道單號屋，實用面積1,606平方呎，單位最初以1,400萬元叫價開盤，日前議價62萬元後終以1,338萬元沽出，呎價約8,331元。至於，新買家為同區客，見屋苑環境舒適，單位少有放盤，即決定購入單位自住。

2007年買入價1688萬

據知，原業主於2007年以1,688萬元購入單位，持貨約19年，現轉手帳面蝕約350萬元，單位期內貶值約20.7%。

大埔比華利山別墅。

今年累錄11宗蝕讓 最勁輸四成離場

翻查資料，如連同是次成交，比華利山別墅由今年初至今，累錄11宗蝕讓個案，蝕幅由17%至40%不等。

最勁一宗為比華利山別墅3期湖景道洋房191號，屬五房戶，實用面積5,725平方呎，於今年3月以6,600萬元沽出，原業主持貨4年轉手，帳面蝕讓40%離場。

大埔三門仔比華利山別墅。

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