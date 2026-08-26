十年前「租唔起」　健身室EFX24今平租進駐核心區　最快一年回本

本港零售復甦步伐緩慢，以往「爭崩頭」的核心區經常出現吉舖處處的境況，但「一雞死一雞鳴」，餐飲零售舖退場之際，卻造就24小時健身中心逆市大舉擴張的時機。本地連鎖健身中心EFX24創辦人及集團主席譚耀倫接受訪問時直言，現時舖租較2018年大跌逾半，過往根本「租唔起」的巨舖，如今商場業主反而主動向健身中心招手。



集團最新將版圖擴充至旺角及尖沙咀兩大核心區，承接兩間前身為酒樓的巨舖，合共面積逾3萬平方呎，令EFX24全港分店數目增至近30間，未來以50間為目標。面對傳統大型健身中心屢傳結業，他則直言死因在於「重人力」模式，並舉例指出只要控制人工成本，加上零硬銷，旗下分店曾最快於一年內回本！



巨舖租客租少見少 十年前租逾萬呎舖屬「無可能」

談起近年的舖市遭遇寒冬，譚耀倫指出，現時市場上能夠承租逾萬呎舖的商戶已經出現斷層，該類巨舖以往多由學校、教會、酒樓及大型零售品牌等租用，但現時「依啲租戶租少見少。」回想十年前，若要物色逾萬呎樓面搞健身室，他坦言是「根本無可能，有都租唔起」，但現時市況逆轉，整體租金較2018年高峰期「平咗一半」，令品牌擴張的成本變相減低。

整體舖市租金較2018年高峰期「平咗一半」，令健身中心擴張的成本變相減低。（李煥好攝）

發展商主動邀請進駐 商場舖與街舖8比2

另一邊廂，隨着健身中心會員每星期平均「報到」至少兩次，能為商場帶來穩定人流，令他們成為發展商的「新寵」。他透露，集團現時與發展商關係良好，部分發展商會主動邀請他們進駐旗下商場，甚至願意配合提供24小時通道及24小時開放的洗手間。同時，個別發展商更會提出營業額分成要求。

目前，集團的商場舖與街舖比例為8比2，惟兩者盈利表現相若。而每間分店投資額由數百萬至八位數字不等，由於投入裝修及器材成本龐大，租約期最少達5至6年，部分甚至長達逾10年。

EFX24創辦人及集團主席譚耀倫。（李煥好攝）

昔主攻偏遠區避開同行 今無懼競爭「踩入場」

由「零」至即將踏入近30間分店，集團的選址策略亦隨着市況改變。譚耀倫憶述，EFX24於2023年部署開設首店之際，競爭對手同期已擁近80間分店，因此品牌首間分店選址屯門，決心主攻偏遠及交通不便的民生區，以避開同行競爭。但隨着累積經驗及租金下調，集團開始進駐沙田新城市廣場等核心商場。

羽翼漸豐後，他強調，未來的擴張已不會刻意避開競爭對手。例如荃灣區雖然早已「成行成市」，但他認為用戶體驗仍有極大提升空間，故照樣「踩入場」內搶客，在荃新天地承接11個商戶的舖位，並合併使用。

品牌近期更「殺入」九龍站圓方商場，另將版圖擴充至旺角及尖沙咀兩大核心區，承接兩間前身為酒樓的巨舖，合共面積逾3萬平方呎，預計明年第一季開設陸續投入服務。當中位於旺角荷里活中心2樓、前身為稻香酒樓的逾2萬呎巨舖，料打造九龍區單一樓面最大的健身中心。集團亦定下目標，冀於2028年將分店數目擴充至50間。

健身室市場趨勢是「全部都係升」

至於業界競爭愈趨激烈，會否掀起價格戰？他對此「大派定心丸」，指隨着大眾對健身的需求增加，集團不但沒有減價，反而於今年3月將主流的一年期月費計劃由498元上調至538元，直言市場趨勢是「全部都係升」。

相對於競爭對手，譚耀倫指出EFX24的優勢在於堅持全資擁有所有分店，「拍心口」絕不搞特許經營，以確保管理及服務素質，另外每間分店亦設有前台員工以協助客人，而「其他健身室係冇嘅」。

相對於競爭對手，譚耀倫指出EFX24的優勢在於堅持全資擁有所有分店。（李煥好攝）

傳統健身室「硬傷」在於「重人力」

面對傳統大型健身中心相繼結業，譚耀倫亦表明，不擔心24小時健身中心會步其後塵。他直指傳統健身室之「硬傷」，在於其「重人力」的營運模式，員工薪酬開支龐大，加上依賴「預繳」消費模式，在長期營運下會逐漸累積大量負債，令傳統健身室的市場防守性較低。

控制人工支出 傳統運營模式存不足

那麽為何24小時健身中心能「擺脫舊路」？譚耀倫分析指，24小時營運能用盡舖位時間，去接納於不同時段到店的客人，從而擁更穩定的客群。另他直言，營運健身室最重要是控制人工，故品牌每間巨舖僅維持4至6名員工，令整體人工開支僅為傳統模式的五分之一。由於無需依賴教練等員工，他笑言，「咁樣對客亦少啲滋擾，唔會好似有人想sell你咁。」在嚴格控制人工成本下，品牌大部分分店甫開業便錄得盈利，回本期最快僅需一年至三年不等。

24小時營運能用盡舖位時間，去接納於不同時段到店的客人，從而擁更穩定的客群。（李煥好攝）

無懼北上消費熱潮 健身屬長期習慣需留本地

近年港人熱衷北上消費，不少本地零售備受打擊，但譚耀倫認為，這股熱潮對健身行業影響甚微，因為市民始終需在居住地維持長時間的運動習慣。他更點出時下年輕人的心態轉變，指現代人與人接觸減少，「運動係一個好好嘅社交」，社交屬性已成為最重要的吸客誘因。目前EFX24會員人數已突破3萬人，當中一半為18至38歲的年輕客群。

目標2028年分店擴充至50間

展望未來，集團目標在2028年擴充至50間分店，搶佔兩至三成市場份額，主要於核心交通樞紐一帶擴張，亦會將「炮口」瞄準住宅區。譚耀倫笑言，「其實依家做運動已經唔係淨係旺區嘅（市民），邊度都有市場。」

例如品牌在將軍澳區計劃開設最少6間分店，並已落戶西沙新區。至於古洞等尚未成熟的新發展區，則會暫時按兵不動，觀察市場經營情況後再作部署。他另透露，未來兩年將傾盡全力在香港打好根基，不排除會進駐大灣區市場。

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