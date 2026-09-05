「世一燒鴨」 難救舖價！大埔米芝蓮舖3800萬沽　建材商8年輸54%

儘管租客為「世上最好食的燒鴨」、坐擁「大埔墟四里」龐大人流，依然無法抵擋舖市調整的殘酷現實。大埔大明里一個由米芝蓮名店「文興酒家」租用的逾千呎地舖，最新僅以3,800萬元易手，呎價約27,142元。



原業主屬本港建材商相關人士，於2018年豪擲逾8,260萬元「摸頂」，若對比2003年的1,175萬元造價，更足見舖市高峰期的瘋狂。惟該業主苦守8年，終認輸離場，帳面蒸發高達4,460萬元，舖價暴瀉54%！



大埔墟四里，即廣福里、大榮里、大光里及大明里，向來是區內人流最密集的民生消費心臟地帶。是次易手的巨舖，正正位於大埔大明里1至27號寶華樓地下2號舖，並連入則閣樓，樓齡約55年，建築面積1,400平方呎，其中地舖佔約1,100平方呎。

大埔大明里1至27號寶華樓地下2號舖連入則閣樓。

「文興酒家」12萬承租 被譽「世上最好食的燒鴨」

該舖位目前由大名鼎鼎的「文興酒家」承租，月租約12萬元。這間在英國倫敦屹立三十多年的餐飲名店，曾獲《英國金融時報》盛讚為「世上最好食的燒鴨」，更連續多年摘下上海米芝蓮「必比登推介」。

原業主高位接貨 蝕54%以3800萬甩手

市場消息指出，該舖位最新落實以3,800萬元易手。翻查資料，該舖實則隱藏著一段由「鋪市瘋狂」走向幻滅的歷史。舖位再對上一手業主，於2003年僅斥資1,175萬元買入。其後受惠於自由行政策，本港舖市進入瘋狂期，舖價被瘋狂推高。

至2018年6月，原業主以高達8,260萬元的天價「摸頂」接貨。在經歷長達8年的持貨期後，隨着零售生態巨變，該業主最終選擇「壯士斷臂」。以最新成交價計算，帳面「血蝕」4,460.0萬元，舖價跌幅達54%，昔日的舖市高峰期的溢價幾乎被全數蒸發！

大埔大明里1-27號寶華樓地下2號舖連入則閣樓。

建材大亨「中伏」？ 財力雄厚亦需斷臂

該名損失慘重的原業主並非泛泛之輩。資料顯示，原業主以「華全有限公司（CALM COMFORT LIMITED）」名義登記，背後股東及董事為黃寶戀，屬本港建材商「健聯發展」的相關人士。

該財團實力雄厚，不僅曾於2020年斥4.6億元，奪得旺角豉油街及上海街交界的地皮，更曾在西貢發展豪宅項目濤苑。

大埔大明里1-27號寶華樓地下2號舖連入則閣樓。

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