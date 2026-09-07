舖市苦水會｜民間團體107動力指銀行Call Loan　拒向新買家批按揭

【舖市／蝕讓／零售／銀行／Call loan／銀主盤／按揭】香港商舖市場正面臨嚴峻的結構性失衡。商舖售價較2018年高峰期大幅回落逾四成，空置率更一度升至12.5%，創四十年新高。民間團體「107動力」今日（7日）特別舉辦「舖市暴跌連鎖效應苦水會」，邀請跨界別業界人士、專家學者及商會代表，共同呼籲當局及金融機構適度放寬商業按揭，以穩定商舖市場及香港商業環境。



出席「苦水會」講者包括中原集團創辦人施永青、亞洲地產創辦人蔡志忠、粵港澳大灣區房地產業總會主席郭德亮、冠榮車行董事、小巴大王馬亞木家族成員馬僑生、堅策學院研究總監陸振球，以及Pagoda智庫共同創辦人及經濟研究總監徐家健等。

107動力舉辦「舖市暴跌連鎖效應苦水會」。（蔡偉南攝）

Call Loan兼拒批新按揭 形成「人踩人」惡性循環

107動力召集人何民傑於會上指出，商舖資產價格急跌會快速蒸發社會可用資金，極力壓抑投資與消費。另一方面，在資產價值下跌下，銀行一邊逼業主減價還債（Call Loan），一邊拒向新買家批出按揭，導致用家與投資者對入市卻步，成交進一步萎縮，形成「人踩人」的惡性循環。

高位入市業主受制於銀行壓力 無法大幅減租

何民傑補充，高位入市的業主受制於銀行壓力而無法大幅減租，直接導致街頭吉舖充斥；中小企現金流壓力大增，酒樓等大型零售餐飲相繼結業。若能促進商舖順利轉售予新買家，新業主即可接受合理的市場租金水平，讓店舖重新開業，這對促進就業及恢復市面活力至關重要。

107動力舉辦「舖市暴跌連鎖效應苦水會」。（蔡偉南攝）

107動力早前已撰寫建議書，本著「減少稅金、簡政便民、善用公帑、尊重私業」四大原則，提出多項策略。如適度放寬商業按揭：降低買家首期門檻以增加有效需求，改善市場流動性並穩定價格預期，同時避免銀主盤大規模湧現。

優化稅務與保障權益：承諾絕不增加商業印花稅，並堅決反對開徵「空置稅」，以免侵犯私有產權及打擊自由市場信心。建立閉環引入內資：建立閉環式資金渠道，在可控監管下有序引入內地資金投資商舖，為市場補充流動性。

銀行採取理性估值機制：呼籲銀行與估值機構進行客觀評估，避免因少數賤售的銀主盤過度拖累整體市場估算，並停止盲目急於抽貸。

107動力呼籲銀行業界與政府積極回應，透過適度放寬按揭政策打破市場僵局，共同守護本地就業、市面活力及香港作為國際商業中心的整體競爭力。

107動力舉辦「舖市暴跌連鎖效應苦水會」。（蔡偉南攝）

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