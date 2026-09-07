舖市苦水會｜馬僑生建議「抄牌」寬鬆一點　執法過嚴、難搞夜經濟

【舖市／蝕讓／零售／銀行／Call loan／銀主盤／按揭】香港商舖市場正面臨嚴峻的結構性失衡。商舖售價較2018年高峰期大幅回落逾四成，空置率更一度升至12.5%，創四十年新高。民間團體「107動力」今日（7日）特別舉辦「舖市暴跌連鎖效應苦水會」，邀請跨界別業界人士、專家學者及商會代表，共同呼籲當局及金融機構適度放寬商業按揭，以穩定商舖市場及香港商業環境。



冠榮車行董事、「小巴大王」馬亞木家族成員馬僑生今日亦出席「苦水會」，他認為目前北上消費已成新常態，要改變十分困難，惟政府宜由多方面切入以協助零售舖市恢復。他表示，目前舖位租金趨穩定，部份民生區的舖市表現不俗，不過若果政府主動配合幫手，會讓經營者更容易入場做生意。



本地/外勞人手比例收緊至3：1 影響投資意欲

他舉例說，過往外勞政策，通常是每聘請2名本地勞工，其後可聘請1名外勞；惟目前已調整至每聘請3名本地勞工才可聘請1名外勞，認為情況影響投資意欲。

「抄牌」執法過嚴 難搞起夜經濟

同時又指政府在「抄牌」上執法過嚴，坦言「要搞夜經濟，但又成日出嚟抄牌，食個宵夜都抄牌，點樣夜經濟？」。他建議相關部門在抄牌上，執法時可寬鬆一點，例如晚上8時後，大部份街道泊車未必會阻人，有放鬆的空間。

「小巴大王」馬亞木家族成員馬僑生。（蔡偉南攝）

乙丙級商廈被改學生宿舍 甲廈空置率回落

至於投資物業市場方面，馬僑生表示，零售舖市開始有所回暖，不排除有機會入市一線舖位；而近期寫字樓市場開始多人尋找入市機會，部份乙級及丙級商廈被新業主改做學生宿舍，甲廈也受惠租金回落、租戶升級搬遷，令空置率回落，加上過去兩至三年政府已經沒有出售商業地，認為商廈市場最壞時間已過。

銀行不太願意為舖位物業承按 情況極端

他又指，過去幾年銀行不太願意為舖位物業承做按揭，認為情況極端，希望政府與銀行業溝通一下「做多啲有關舖位的按揭」。又指目前舖位按揭的息口高於住宅、貴過住宅，希望工商舖按揭息口可與住宅看齊。他又透露，今年暫時沽出大約8億至10億元的物業。

「小巴大王」馬亞木家族成員馬僑生。（蔡偉南攝）

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