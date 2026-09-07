呎價3030元上車做業主　良景邨公屋一房80萬沽　平過同區私樓車位

樓市氣氛轉旺，屯門良景邨有一房公屋新近以未補地價80萬元沽出，呎價僅約3,000元，成交價更是平過同區私樓車位。至於，新買家為區內綠表客，因鄰近家人居所可方便照應，以及上車樓價金額細，遂決定入市。



良景邨公屋一房80萬沽

祥益地產區域董事黃慶德表示，是次成交為屯門良景邨5座良萃樓中層28室，實用面積264平方呎，屬一房間隔，單位新近以未補地價80萬元沽出，呎價為3,030元，屬市價成交。

至於，新買家為區內綠表客，因熟悉區內環境，有感屋苑周邊生活配套應有盡有，而且鄰近家人居所，方便照應，加上樓價金額較細、供款較輕鬆，遂決定入市。

屯門良景邨公屋。（資料圖片）

成交價平過同區私樓車位

參考屯門區近期車位成交，屬屯門緹岸（前稱恆大．珺瓏灣）R86車位，新近以150萬元沽出，即是次成交的公屋成交單位，較同區私樓車位再賣平70萬元或46.6%。

至於，原業主於2015年以約未補地價19萬元買入，持貨至今約11年，是次轉手帳面獲利約61萬元，單位期內獲利3.2倍。

屯門良景邨公屋。（資料圖片）

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