馬鞍山薈朗一房430萬沽　六年帳面貶值15%　樓價蒸發75萬

馬鞍山薈朗再錄得二手蝕讓個案，該屋苑一伙不足三百呎的一房戶，新近以430萬元沽出，較6年前買入價帳面貶值近15%。



中原地產馬鞍山迎海御峰分行資深區域營業經理胡耀祖表示，上述成交個案為馬鞍山薈朗2座低層B07室，實用面積297平方呎，1房間隔，開價約450萬元，議價後以430萬元易手，實用平均呎價14,478元。

2020年買入價505萬

新買家為上車客，見單位間隔合用，價錢合理，即決定入市單位自用。據了解，原業主於2020年以505萬元購入單位，持貨約6年，是次轉手賬面上蝕約75萬元或14.9%離場。

馬鞍山薈朗。

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