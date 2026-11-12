任恒地四叔私人顧問逾三十載　淨袋逾億人工　周起鴻教路成功秘訣

【01專訪/街市大亨/周起鴻/恒基四叔/李兆基/公屋街市私營化】近期因一身皮草打扮、連環掃入西沙SIERRA SEA十多伙單位，因而再度受市場注目的「街市大亨」周起鴻接受《香港01》專訪，年屆八旬的他曾擔任恒地已故創辦人「四叔」李兆基的私人顧問超過三十年，累積打工收入逾億元。他又分享事業路上因為獲得三位貴人幫助，才會取得今日的成功，同時勉勵即將大學畢業的年輕人應要不斷自我升級，適應社會變化。



曾為恒地四叔私人顧問 管理兩街市月薪逾40萬

周起鴻雖然年屆八旬，訪問期間亦十分精靈，除了與記者大談買樓經外，更分享他與已故恒基地產集團創辦人「四叔」的一段往事。他表示自己在兩年前已經從職場退下火線，退休前他是擔任「四叔」私人顧問，工作內容是協助打理旗下兩個分別位於馬鞍山及將軍澳的街市，更加幫四叔打工超過30年。

周起鴻亦發揮所長，將該兩個街市打造為全港租金收入最高的街市之一，租金收入更是每月逾千萬元。周起鴻透露，擔任「四叔」的私人顧問時，當時月薪逾40萬元。因此30多年下來累計收入更高達1.2億元，令他有機會可以不斷儲錢置業，主打「儲到錢、收到租，有現金就買樓收租」的投資策略。

恒地已故創辦人「四叔」李兆基。（資料圖片）

資深物業投資者、「街市大亨」周起鴻。（方承恩攝）

感恩當年有貴人幫助

周起鴻又感恩當年自己在事業路上遇過數個貴人，其中獲當時置地公司經理Mr. Lawson支持發展雜貨以外的街市生意，另外再由Mr. Lawson推薦下成功奪得置富花園街市經營權，該街市亦是由他親手一手一腳劃圖則。

由於置富花園街市的成功，亦令他遇到房屋署推動將公屋街市外判的機會，因此在與時任房屋署助理署長李敬志溝通後，成功獲得公屋街市承包私營化的機會，最後他亦首創公屋街市全冷氣、地下自動沖水地渠，以及防鼠等現代化管理模式。

《街市大亨：一個送貨員的發達史》（香港01攝）

香港既是一個福地亦是機會之都

面對目前大學畢業生搵工難的問題，周起鴻最後亦勉勵年輕人，認為大學生剛剛投身社會，無需介懷職位高低，可以不妨「做咗先」，從實戰中不斷自我升級，適應社會變化，逐步穩步向上，認為香港既是一個福地，亦是機會之都。

「我試過做到將街市私營化，全香港第一個做，做咗一樣嘢，咁你就受益不淺」，他表示當年成功只是專注將街市私營化辦好就可以取得成功，所以勉勵年輕人要成功就要專注做好一件事。他又認為年輕人更加要學懂與人相處之道，學懂職場溝通文化，若然在人生的路上遇到貴人，要懂得把握時機、深入鑽研，就會有機會慢慢一步一腳印向上攀升，將來一定能夠有所成就。

周起鴻勉勵年輕人要成功就要專注做好一件事。（方承恩攝）

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