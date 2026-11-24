【美景花園／銀主盤／青衣／長線收租】 樓市氣氛暢旺，青衣美景花園有低層兩房銀主盤新近以338萬元沽出，單位內櫳新淨企理及基本裝修，以及大量儲物空間。據知新買家為投資者，睇樓後即決定入市長線收租，料收3.7厘租金回報。



美景花園銀主盤338萬沽

利嘉閣地產分行聯席董事朱偉雄表示，是次成交為青衣美景花園5座低層D室，實用面積約329平方呎，原則兩房間隔，望開揚園景，屬銀主盤，新近以338萬元沽出，呎價約10,276元，屬市場合理水平。

↓↓青衣美景花園5座低層D室↓↓

+ 2

新買家為投資者 睇樓後即入市

至於新買家為投資者，一直在青衣區物色入場銀碼相宜，及租務需求穩健的收租物業，睇樓後認為單位內櫳企理無需大執修，即決定入市長線收租。以該屋苑同類單位市值租金計算，料租金回報約3.7厘。

5年貶值三成

據悉，原業主2021年以465萬元買入單位，單位由買入至今5年，期內貶值127萬元或27.3%。值得留意的是，上述單位亦曾在11月中旬以290萬元在拍賣行推出，今次成交價亦教開價高16.6%。

青衣美景花園。（香港01攝）

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。