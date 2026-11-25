仲量聯行發表《香港地產市場觀察》報告指出，香港甲級寫字樓市場開始出現中環需求向個別分區市場外溢的跡象。隨着中環租金持續上升，以及優質寫字樓供應日趨緊張，預計將有更多租戶考慮鄰近的寫字樓分區市場。



香港甲級寫字樓市場於10月錄得21.8萬方呎的正淨吸納量，延續復甦勢頭。中環的租賃需求保持穩定，而月內錄得數宗較矚目的搬遷個案，顯示其他主要寫字樓分區的租賃需求亦日漸增加。



其中，一家目前位於中環的本地律師事務所，據報預租銅鑼灣利園八期約3.9萬方呎樓面，擴充辦公面積約1.1萬平方呎。另外，一家建築師事務所據報由金鐘遷往港島東，承租太古灣道12號約5,800平方呎樓面。

仲量聯行香港商業部主管郭禮言(Sam Gourlay)表示，10月整體甲級寫字樓租金按月上升0.9%，主要受核心商業區租金持續向好所帶動。中環租金升幅最大，按月上升2.2%；其次為灣仔/銅鑼灣，按月上升1%。雖然中環租金上升，該行認為區內所帶來的外溢需求，主要是因核心商業區缺乏優質甲級寫字樓所致，多於租戶尋求租金更相宜的租務選擇。

仲量聯行指，10月整體甲級寫字樓租金按月上升0.9%，主要受核心商業區租金持續向好所帶動。中環租金升幅最大，按月上升2.2%。（蔡偉南攝）

九龍東租金下跌3.2% 跌幅擴大

相比之下，九龍東租金於10月按月下跌3.2%，跌幅較9月的0.6%擴大，反映區內空置率偏高，市場競爭壓力持續。

仲量聯行研究部資深董事鍾楚如補充，10月整體甲級寫字樓空置率按月下跌0.2個百分點，至12.2%。中環、尖沙咀及九龍東的空置率改善最為顯著，隨着市場錄得正淨吸納量，空置率下跌0.2至0.4個百分點。灣仔/銅鑼灣空置率維持於10.3%，而港島東空置率則上升0.4個百分點。

仲量聯行指，九龍東租金於10月按月下跌3.2%，跌幅較9月的0.6%擴大，反映區內空置率偏高，市場競爭壓力持續。（蔡偉南攝）

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