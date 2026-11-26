核心商業區頂級寫字樓租務轉趨活躍。長實（1113）旗下長江集團中心二期錄得高價租務個案，有極高層單位以呎租約150元租出，創大廈呎租新高紀錄，新租客料為中資金融機構。



據悉，長江集團中心二期新錄兩宗租務個案，其中一宗為極高層單位，面積約5,000餘平方呎，以每平方呎約150元租出；另一宗則為極低層單位，面積約5,000餘平方呎，呎租約135元。兩宗個案新租客均料為中資金融機構。

長江集團中心二期錄得高價租務個案，有極高層單位以呎租約150元租出，創大廈呎租新高紀錄。（資料圖片）

長實兩個月前已指接近全部租出

近月傳統商業區租務情況理想，長實旗下和記地產集團在9月份已表示，近期長江集團中心二期租務相當活躍，現階段可出租樓面已接近全部租出。當時有消息指，美國量化交易公司Susquehanna International Group（SIG）擴充香港辦公室，租用長江集團中心二期三層寫字樓，涉及樓面合共近5.2萬平方呎。

料尚餘最頂兩層特色單位

有熟識商業區寫字樓市況的人士指出，目前長江集團中心二期分層單位，基本上出租率達99%，只剩餘2至3個細單位待租；至於大廈最頂兩層特色單位，呎租水平料更高。

長江集團中心二期錄得高價租務個案，有極高層單位以呎租約150元租出，創大廈呎租新高紀錄。（資料圖片）

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