屯門公屋良景邨181萬蝕沽 街坊即買即住Full Pay入市靚裝開放式
撰文：黃祐樺
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【屯門/公屋/良景邨/蝕讓】二手市場轉旺，惟市場仍有不少蝕讓成交，當中屯門公屋良景邨有開放式單位放盤一日後，隨即以181萬元沽出，呎價8,341元。原業主持貨至今7年，是次轉手帳面蝕讓39萬元離場。至於新買家為區內街坊，因見單位附設雅裝連全屋家電可即買即住，終議價後Full Pay入市。
靚裝公屋開放式戶181萬沽
祥益地產高級分行經理龍超君表示，是次成交為屯門公屋良景邨5座中層15室，實用面積217平方呎，屬開放式間隔，望城市景，日前原業主放盤僅一日即獲買家洽購，經議價後再減價19萬元，單位最終181萬元沽出，呎價8,341元。
據放盤圖片所見，單位內櫳是正新淨，以木系裝修設計，又設有雙人床及電視櫃等基本家具。
↓↓屯門公屋良景邨5座中層15室↓↓
Full Pay入市即買即住 上手7年輸39萬
至於新買家為區內客，入市目標明確，主要物色200萬或以下的單位作自住用途，鍾情單位附設雅裝連全屋傢電，無需添置家具即可「拎包入住」，終在業主減價後即Full Pay入市。
帳面蝕讓39萬或17.7%
據悉，原業主於2019年以已補地價約220萬買入，持貨至今7年，是次轉手帳面蝕讓39萬元， 單位期內輸17.7%。
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