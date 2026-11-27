【屯門/公屋/良景邨/蝕讓】二手市場轉旺，惟市場仍有不少蝕讓成交，當中屯門公屋良景邨有開放式單位放盤一日後，隨即以181萬元沽出，呎價8,341元。原業主持貨至今7年，是次轉手帳面蝕讓39萬元離場。至於新買家為區內街坊，因見單位附設雅裝連全屋家電可即買即住，終議價後Full Pay入市。



靚裝公屋開放式戶181萬沽

祥益地產高級分行經理龍超君表示，是次成交為屯門公屋良景邨5座中層15室，實用面積217平方呎，屬開放式間隔，望城市景，日前原業主放盤僅一日即獲買家洽購，經議價後再減價19萬元，單位最終181萬元沽出，呎價8,341元。

據放盤圖片所見，單位內櫳是正新淨，以木系裝修設計，又設有雙人床及電視櫃等基本家具。

↓↓屯門公屋良景邨5座中層15室↓↓

Full Pay入市即買即住 上手7年輸39萬

至於新買家為區內客，入市目標明確，主要物色200萬或以下的單位作自住用途，鍾情單位附設雅裝連全屋傢電，無需添置家具即可「拎包入住」，終在業主減價後即Full Pay入市。

帳面蝕讓39萬或17.7%

據悉，原業主於2019年以已補地價約220萬買入，持貨至今7年，是次轉手帳面蝕讓39萬元， 單位期內輸17.7%。

屯門公屋良景邨。（資料圖片）

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