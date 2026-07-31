綠表公屋淪提款機！10年貸款5次逾250萬　朗屏邨銀主盤128萬推拍

元朗公屋朗屏邨一伙未補地價殘裝銀主盤，將於8月中旬透過私人拍賣行推出，開價128萬元，呎價3360元。該單位過去多年淪為「提款機」，在2007年至2017年間，先後向大型銀行及不同財務機構，合共申請5次貸款，合共逾250萬元。



上述單位為朗屏邨6座低層18號銀主盤，由忠誠拍賣在8月12日推出，實用面積381平方呎，以綠表形式推出，開價128萬元，呎價為3,360元。據單位圖片所見，單位牆身有輕微發黑，浴室牆身近沐浴間下方有瓷磚脫落，整體狀況較為殘舊。

↓↓朗屏邨6座低層18號銀主盤↓↓

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10年貸款5次逾250萬

據了解，原業主早於2007年以約12.52萬元購入單位，計同買入時上會計，10年內先後多次把單位抵押並向多家財務機構貸款，合共貸款逾250萬元。

當中包括在2007年買入後，向一間大型銀行承造12.27萬元按揭上會，及後再在2015至2017年的三年間先後各不同財務機構申請貸款，分別涉及65萬元、74萬、68.38萬元，以及35萬元的貸款金額，合計4次貸款總金額合共242.38萬元，單位最終淪為銀主盤收場。

綠表公屋加按需申請

而事實上，一般情況下綠表公屋是不可以進行加按，除非業主是因為「籌措醫藥費」、「家庭成員教育費」、「殮葬費」、「業主因離婚/分居而致需向配偶付還樓價或支付贍養費」，以及因「生意出現財政困難以致難以應付開支」，但亦需要向房委會申請並獲批准方可進行加按。至於，因一般個人財務問題，如拖欠卡數或貸款等理由，則未必會被接納。

元朗公屋朗屏邨。（黃學潤攝）

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