【大圍/公屋/中原城市領先指數CCL/二手樓/住宅】買磚頭保值，有時公屋更分分鐘好賺過私樓？大圍公屋顯徑邨有長情業主以218萬元（未補地價）沽出一伙兩房單位，呎價約5,722元。該業主早於26年前，僅以不足14萬元上車，單位期內升值約204萬元或約14.6倍。對比同期中原城市領先指數（CCL）僅升2.4倍，意味該單位之升幅成功跑贏大市！



有趣的是，一架「法拉利 Ferrari F12 berlinetta」於二手網最新報價約188萬元，該業主亦相當於賺走一架超級跑車。



利嘉閣地產分行首席聯席董事何億儂表示，上述成交單位為顯徑邨顯揚樓低層19室，實用面積約381平方呎，採兩房間隔，外望開揚景致。

218萬沽顯徑邨兩房 代理：市場合理水平

該代理透露，新買家一直尋覓大圍鐵路沿線優質上車單位，早前參觀上述放盤後，心儀屋苑交通及配套，加上單位視野開揚，開則實用，因此感到十分滿意，並決定洽商議購。業主原以250萬元(未補地價)放售單位，議價後以218萬元(未補地價)成交，呎價約5,722元，屬市場合理水平。

上述成交單位為顯徑邨顯揚樓低層19室，實用面積約381平方呎，採兩房間隔。（資料圖片）

業主持貨26年 賺走一架超跑

據悉，原業主於2000年以約13.89萬元(未補地價)購入上述單位，持貨長達26年轉手，帳面大幅獲利約204萬元，期內單位升值約14.6倍。有趣的是，一架「法拉利 Ferrari F12 berlinetta」於二手網最新報價約188萬元，該業主相當於賺走一架超級跑車。

升值約14.6倍 升幅拋離大市

另參考中原城市領先指數（CCL），於2000年11月中旬報46.71點，至今最新報158.61點，即期間樓價升幅約2.4倍。換言之，上述單位樓價表現大幅跑贏大市。

沙田顯徑邨。（代理提供）

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