財政預算案｜印花稅調整　代理：屬少減辣　但象徵意義重大

【財政預算案2023/電子消費券/派糖/陳茂波/印花稅/差餉寛減】財政司司長陳茂波今日（22日）發表的新一份《財政預算案》未有為樓市「撤辣」或「減辣」，但宣布調整從價印花稅（第二標準稅率）的稅階，以減輕首置人士的負擔，目標是樓價1,008萬元以下的住宅物業，稅款將會有所減少，措施即日起生效。代理普遍預期，對樓市起正面作用。



對於調低從價印花稅（第二標準稅率）的稅階，不少地產代理業界人士均表示歡迎。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，有關物業印花稅的調減，未會令樓價飈升，屬於為樓市少減辣。

中原陳永傑認為，減印花稅單一因素，可為今年樓價升幅增添1％至2%。

他又指，雖然寬減的印花稅金額只是數萬元，屬少「減辣」，但象徵意義重大。以往港府房策以壓抑需求為主，多年來只有加辣措施，少見「減辣」，但面對去年疫情，物業成交量創新低，私樓樓價更錄逾15%的跌幅，港府今願意稍為樓市「鬆綁」，亦證明了政府亦意識到物業市場乃香港其中重要經濟命脈，因時制宜。

由於現時香港仍正處於初期復甦階段，陳永傑相信，有關印花稅調減，未必會大幅度增加物業成交量，料減印花稅單一因素，可為今年樓價升幅增添1％至2%，成交量增20%。

布少明：反映政府有聆聽業界意見

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，調整印花稅反映政府有聆聽業界意見，有助首次置業人士上車，減輕入市置業負擔。由於調整印花稅主要影響範圍為1,000萬元或以下的物業，當中，逾450萬至900萬元佔去年住宅交投約五成半，相信此類物業最受惠。他又預計，未來千萬元以下的中小型單位將繼續主導市場。

馬泰陽：1000萬以下物業看高一線

香港置業行政總裁馬泰陽認為，調整首置買家住宅印花稅（第二標準稅率）有助減輕首次上車及換樓家庭的置業負擔，有利促進中小型單位交投，相信今年1,000萬元以下物業的承接力將被看高一線。

他又認為，除上述稅階之外，其他方面亦有需要作調整，建議政府進一步放寬按揭及壓力測試，減低市民的入市門檻，甚至撤銷額外印花稅（SSD）三年禁售期限制，釋放更多短期供應，讓更多上車客受惠，加快物業市場流轉，提升整體流通率至正常水平。

廖偉強：投資移民可帶動住屋需求

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，今日發表的新一份《財政預算案》算是有驚喜，可為通關復常下的轉勢市「火上加油」，刺激交投量價進一步向好向穩。其中，他指，調整首置印花稅稅款，包括千萬元以下的買賣均可受惠，有利樓市增加交投，算是另類的減辣措施。

此外，引入公司遷冊機制，吸引外地企業遷冊到港，以及推出新的「資本投資者入境計劃」，申請人在港投放一定金額的資產（不包括物業投資），經審批便可來港居住及發展，兩項措施者均可帶動住屋需求，變相引入更多高端的潛在買家，以便落地生根，對中高價及豪宅物業有刺激作用。

廖氏相信，今年住宅市場的交投量將較去年大升四成，並維持今年樓價按年最少升達一成的預測。