再次見證大時代來臨　香港能否如鳳凰浴火重生？｜蔡志忠

香港以往經歷無數難關，起伏跌宕，無論是82年中英談判、97年亞洲金融風暴以及08年國際金融海嘯，港人都能夠發揮獅子山下精神，克服種種困難，安然渡過危機，讓經濟再次騰飛。今天，作為國際金融中心，香港扮演著超級聯繫人角色，提供良好的融資平台、投資環境和消費市場。



長期以來，香港吸引大量國內外公司進駐，中資以香港為南大門據點，繼而衝出世界；外資在香港設立亞洲投資總部，目標進一步染指中國龐大市場。經過多年不斷努力，香港成為全球融資中心、旅遊勝地、購物天堂、貿易中心和航運中心等等，這些並非香港能生產出甚麼優良產品，而是因為香港擁有一個優秀的平台。

美國禁止投資科技 招攬企業強差人意

然而，在剛剛結束新冠疫情肆虐之後，經濟正需要急起直追，中美關係卻愈鬧愈僵。近日美國總統拜登宣布禁止美國企業投資中國科技公司，包括港澳地區，此法案一旦通過，相信他們的盟友也會跟隨，香港是外向型經濟體，港府銳意發展科技創新中心，很需要外國科技公司進來投資，此法案對香港招商引資產生很大阻力。

港府於去年底特意設立「引進重點企業辦公室」，目標希望在2023至2025年間，吸引最少1,130間企業，包括重點企業在港開展或擴展業務，其中當然更想吸納科技公司。然而8個月過去，財政司司長陳茂波卻宣布只有25間企業願意進駐，成績可謂強差人意；至於投資額亦只有170億元，此投資金額比內地任何一個省份來港招商的投資金額都要少。看來港府需要加把勁，否則招攬了數以萬計的人才進來，最後大部分人又會因為找不到理想工作而自動流失。

IPO成績令人擔憂 老牌外資罕有沽貨

正當港府在四處努力招商引資之際，一些數據讓我們感到心酸。貴為國際金融中心的香港，幾年來的融資金額變化讓人憂慮，香港聯交所過去幾年IPO項目的數量和融資規模如下：2020年有146個IPO，總融資規模3,960億港元；2021年有97個IPO，總融資規模3,313億港元；2022年有90個IPO，總融資規模1,046億港元；2023年截至7月18日有39個IPO，總融資規模只有205億港元。今年只剩下5個月，總融資規模要突破千億元，恐怕很困難，香港如何保持國際金融中心地位？

再看看外資情況，老牌英資財團置地公司突然以160億元放售中環交易廣場，雖然隨後立即否認，但空穴來風，未必無因，市場上已有整幢大廈出售的詳細資料，證明內裏或有動作在進行中。置地公司是中環甲級商廈大地主，屹立中環超過一個世紀，旗下物業質素甚佳，長期受到優質租戶歡迎，其出租率也特別高。有別於其他本地財團，本地公司賣了資產後資金仍然會留在本港，但置地公司屬於外資公司，以前從未放售中環物業，倘若這次屬實，對於甲級寫字樓市場，乃至於香港整個投資市場，都會帶來不利影響。

我們又在見證一個大時代的來臨，香港或許需要面對一些困難，承受一些壓力，但是我們背後有強大的國家支持，中國已經是世界第二大經濟強國。在過去改革開放的歲月，香港為國家經濟發展貢獻力量，從中也成就了自己，如今香港雖然困難重重，但是在國家的大力支持下，將會力保國際金融中心地位，相信香港一定能夠戰勝種種挑戰，如鳳凰般浴火重生，更加繁榮昌盛。