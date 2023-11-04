半世紀前買藍煙囪碼頭建地標　新世界彤叔呢樣最值得學習｜燈神

政府早前提倡要推動夜間經濟，並於灣仔及尖沙咀等海濱區設立墟市。燈神亦相當支持在街上消費，支持經濟，所以亦有到尖沙咀海濱一遊。一到埗，自然看到K11 MUSEA建築群，亦想起曾在工作時看到資料，指出這片地是新世界（0017）打響名堂之作。



K11 MUSEA建築群前身是包括麗晶酒店，以及新世界中心等項目。在此前是太古（0019）旗下的藍煙囪碼頭。於1971年，當成立不久的新世界斥資1.3億元收購有關項目。52年前，這筆金額屬天文數字，當日更由公司創辦人﹑人稱彤叔的鄭裕彤於美麗華酒店向外宣布，可知彤叔等新世界高層對項目何等重視。

1971年1.3億買入藍煙囪碼頭 興建麗晶酒店、新世界中心

其後更花逾10年時間發展成新世界中心及麗晶酒店等項目，更成為尖沙咀海旁的地標。及後於2011年起新世界中心等再重建成為K11 MUSEA等項目。目前那片土地值多少百個1.3億元？燈神自問無法估計，但在新世界眾人眼中，肯定是無價寶。

2011年再重建K11 MUSEA

彤叔等人當年在創立新世界不久，便對此項目押重注，最終為尖沙咀建造一個世界級地標，此等膽色及眼光，我等後輩想學也學不來。但是彤叔有一樣能力，相信要可以學懂，就是其待人接物的態度。

彤叔曾缺席活動 同場四叔解畫「彤叔腳痛，嚟唔到」

彤叔相識滿天下，商界朋友無數。其中人稱四叔的李兆基便是其中之一。兩人皆為順德人，同鄉自然親近。記得燈神有次出差，是跟四叔前往內地，當日彤叔本來也會出席，最終四叔轉告﹕「彤叔腳痛，嚟唔到」。反映兩名順德鄉里關係何等親近。

與誠哥為球場波友 彤叔入院、超人前往探望

彤叔另一位商場好友，就是人稱超人的長和系創辦人李嘉誠。兩人既是高爾夫球場上波友，以往超人更不時出席彤叔的活動。超人自己生活作息較早，而彤叔則是「夜神仙」，但彤叔卻為超人而願意將活動時提早，超人對於彤叔待人如此細心相當感動。超人亦相當重視彤叔這位好友，有次得悉彤叔入院便急急腳前往探望，當到達醫院發現彤叔正與好友們打牌時，便靜靜地離開。以上不是燈神誇誇其談，而是超人早年為《鄭裕彤傳》中作序時記下的小故事。藉著眾人的回憶，便看得出彤叔待人接物如此細心，自然獲得眾好友的尊重。

彤叔處世之道最值得學習

擁有財富，過舒適生活乃人之常情。但是擁有財富之餘，能與身邊好友分享，並且獲得知心友信任，這樣的人生才是更圓滿。彤叔生前做生意的眼光自問學不來，但其處世之道及待人的態度，值得學習之餘，更應該不斷實踐才對。