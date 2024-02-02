1月錄114宗蝕讓　豪宅銀主盤7年貶值2700萬　瑧環14年貨照輸一球

本港住宅市場蝕讓潮持續。據《香港01》統計，1月份全港各區共錄至少114宗二手蝕讓個案，較上月錄得的91宗上升25.3%。總貶值金額方面，料一眾原業主合共帳面蝕約1.7億元，按月下跌2,731.35萬元或11%。若按分區計，新界區仍然為重災，區內錄86宗蝕讓個案，表現按月大升41%，佔1月整體高達75.4%，其中沙田區蝕讓按月急增53%。



何文田天鑄銀主盤7年貶值2700萬元

全月整體蝕讓金額最多為何文田豪宅天鑄四房銀主盤，涉及為天鑄1期7座中層C室，實用面積1,581平方呎。單位於去年淪為銀主盤，當時銀主叫價4,800萬元放盤，惟一直未獲承接。

該單位早前大劈1,000萬元以至3,800萬元吸客求售，終新近以3,900萬元沽出，呎價為24,668元。據知，原業主於2017年以6,616.2萬元購入上述單位，是次轉手反映單位7年貶值2,716.2萬元或41%。

↓天鑄1期7座中層C室↓

+ 1

銅鑼灣曦巒一房蒸發479萬

至於，第二蝕幅最多為銅鑼灣曦巒高層H室，實用面積428平方呎，屬於一房間隔。原業主早前以1,050萬元叫價放盤，新近以810萬元轉手，劈價240萬元或約22.9%，呎價約18,925元。據知，原業主在2012年以1,288.8萬元入市，持貨約12年帳面蒸發478.8萬元。

瑧環十四年貨照樣輸一球

市場同時亦有持貨14年的業主蝕讓離場，涉及單位為瑧環中層E室，實用面積449平方呎，一房間隔，單位亦於2022年12月以1,250萬元放盤，惟於1年内持續減價，終獲半山用家以1,000萬元接貨，呎價22,272元。原業主2010年以1,104萬元購入單位，持貨近14年，轉手帳面輸104萬元離場。

↓瑧環中層E室↓

新界區86宗蝕讓 沙田區按月急增逾五成

以主要區域劃分，新界區錄86宗蝕讓個案，按月大升41%，蝕讓金額錄逾1億元。當中沙田區蝕讓個案錄26宗，急增9宗或53%，繼續冠絕全港各區。蝕讓幅度介乎0.55%至25.86%，合計蝕讓金額，一眾原業主合共帳面蝕3,149.3萬元離場。

當中最勁一宗為馬鞍山迎海．駿岸8座中層A室，實用面積約1,453平方呎，屬四房間隔。單位原叫價2,500萬元叫價放盤，終累劈200萬元或8%，以2,300萬元沽出，呎價約15,829元據知，原業主於2019年以約2,836.8萬元一手買入，持貨約5年至今，帳面輸536.8萬元。

至於，九龍區及港島區的蝕讓個案分別17及10宗蝕讓個案，其中九龍區蝕讓金額錄逾4,547萬元；而港島區蝕讓金額逾2,440萬元。