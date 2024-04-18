二十四節氣．穀雨｜命理師揭3星座財運上漲 這星座必買六合彩？
撰文：中天新聞網
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「穀雨」節氣將在19日到來，意味著春天即將結束。
清水孟國際塔羅雲蔚老師表示，財運將隨節氣變動有所不同，3星座在穀雨這天財運上漲，將有大筆財富流入荷包。
第2名這樣做有機會得到大筆錢財入帳 點圖放大閱讀：
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第3名：天秤座
天秤座有極高的工作熱情和毅力，他們願意付出額外的努力實現目標，同時因為人脈優勢，建立良好的合作夥伴關係和人際網絡。
「穀雨」這天不僅工作上能取得良好表現，還能開拓更多商機，帶來更多收入。
除此之外，還會有意外之財和機遇，尤其是金融投資方面，有可能發現潛在投資機會，進而實現更長遠的財務目標。
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第2名：人馬座
穀雨這天不妨透過不動產投資，或房地產相關事業，以獲取更穩定的財富收入。
也有可能是在家庭企業、家族事業方面有積極作用，因而有不錯的財務表現。
一般上班族也會因為勤奮工作和長期努力，得到加薪機會或是升遷。
此時也可嘗試高風險投資，有機會得到豐厚利潤，可以買彩券、刮刮樂試手氣，有機會得到大筆錢財入帳。
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第1名：雙魚座
雙魚座的人到了「穀雨」這天，可能會爆發自信和勇氣。
強烈的自我主張和動機將使他們願意積極追求財務上的成功，但要直面挑戰並勇敢採取行動，這對於能否達成目標至關重要。
因此，需要良好的理財能力、資源管理技巧去管理金錢和積累資產，且他們善於和他人建立良好溝通和合作關係的能力，也會幫助他們達成財務上的成功。
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