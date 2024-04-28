13小孩僅2個親生！身家275億富豪怒告前女友捲走3億　因1理由敗訴

內地知名遊戲公司「多益網絡」董事長徐波，25日發布多條博文，聲討前女友湯某捲走他人民幣3億財產，把對方告上法庭卻敗訴，成為網絡熱門話題。



網易新聞報導，在「2024胡潤全球富豪榜」中，徐波以人民幣275億財富位列榜單900位，他自稱「中國首父」，光是與湯某就生下13個孩子，且只有2個是共同生育。

多益網絡創始人徐波。（新浪新聞）

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徐波曾公然反對一夫一妻制，主張只生孩子不結婚，而且多多益善，宣稱為振興民族和家族，要生50個孩子。

徐波表示和湯某沒有登記結婚，而且13個孩子只有2個是雙方共同生育，其他11人是湯某在外國接受捐精所生，其中還有白人混血孩子，和自己沒有法律關係。徐波還認為法院判處的人民幣3億撫養費太高，違反生活常識。

徐波曾在微博曬出孩子照片。（徐波微博）

根據一審判決書，2009年，徐波與湯某透過網絡相親平台結識，兩人開始了一段情感歷程。2011年和2012年，湯某為徐波生下兩個女兒，之後兩人分分合合，直到2022年分居。期間雙方在美國還簽署了「捐精協定」，先後又生育了11個孩子。

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從2012年到2018年，徐波聲稱自己陸續向湯某轉帳人民幣8.19億元，其中人民幣4.19億元明確備註為「借款」。然後徐波稱湯某2022年捲錢跑路後，他要求女方歸還持有款項，而女方在轉回人民幣5億元後，就拒絕再歸還剩餘的人民幣3億多元。

徐波委託律師提告，但哈爾濱市松北區法院的判決駁回了他的全部訴求。據律師分析，徐波沒能提供其他有利證據，證明是借貸。

現年47歲的徐波，只有初中學歷，後來到網易擔任《大話西遊1》的客服，從普通客服做到了高級遊戲策劃，一手開發了80後集體青春回憶的爆款遊戲《夢幻西遊》。

2006年7月，29歲的徐波和網易CEO丁磊分道揚鑣，創建了金山多益（後來的多益網絡），主導《神武》等系列網絡遊戲，躋身百億富翁行列。

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每日經濟新聞報導，多益網絡的賺錢能力也不可小覷，根據先前公開資料，2015到2017年三年間，營收分別達到人民幣16.29億元、15.52億元和19.34億元；淨利潤分別為人民幣10.4億元、8.4億元以及10.07億元，毛利率均高達98%以上。

但與此同時，在資本市場上，多益網絡卻並不被看好。2016年和2018年，多益網絡曾兩次嘗試IPO，擬登陸深交所、港交所，但均以失敗告終。

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