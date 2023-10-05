颱風小犬勁到「吹壞風速計」打破台灣氣象站紀錄　有人家門被吹走

颱風小犬4日晚再度增強，在晚間通過台灣蘭嶼和綠島。



因颱風「厚實」眼牆直搗，蘭嶼吹出17級以上強陣風，測得95.2公尺／秒強陣風，不僅打破蘭嶼氣象站紀錄，還吹壞氣象站風速計。

氣象署更估計，這項紀錄可能成為台灣氣象史上最強的強陣風。

昨晚的強陣風到底威力有多大？一名女子在TikTok上傳一則住在蘭嶼的哥哥拍攝的影片，指出「我哥家的大門直接被大犬帶走！」（點圖放大瀏覽）：

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畫面中該名蘭嶼民眾位於2樓家中原有的3片鋁門，在幾秒內立刻被吹掀直接「拆除」，連帶被強風刮走，雨水還不斷打進屋內，房子瞬間變成透風房屋，威力十分驚人。

網友紛紛在留言處表示「果真是門都沒有了」、「有誰看到他的門往哪走嗎？」，有人以桃園無法放颱風假作梗表示「剛剛經過桃園」，「小犬拆家了」。

還有人開玩笑說：「透天房屋直接變透風房屋！」、「哇，無敵海景第一排！」、「直接變觀景台了！」。

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