專訪｜華晨宇親參與「火星舞台」構思　堅信自己音樂：不斷變化

內地音樂類綜藝節目《快樂男聲》曾選出多位唱得之人，現今他們在音樂圈都有一定的地位及影響力，其中一位就是在2013年獲得全場總冠軍，被稱為「火星弟弟」的華晨宇（花花）。出道逾10年的他，音樂早己獲肯定，目前正舉行《火星巡迴演唱會》的他，更會將「火星舞台」以一比一的比例搬來香港，在24-26日於中環海濱活動空間開唱，此次是他首個在港的戶外演唱會，而有幸地《香港01》與他有約，暢談音樂之外，更會大談其內心世界。



花花成為首個在中環海濱戶外開唱的內地歌手。（陳順禎攝）

「火星舞台」一比一比例搬來香港

作為內地首個歌手在中環海濱活動空間開演唱會，花花又創下了另類的「第一個」，而不講不知道在他最終選擇這個地方之前，其實有思考過香港其他地方，就好像紅磡體育館，但為了配合「火星舞台」，所以才決定這個戶外地方，他表示：「因為我們這個演唱會，它這個模式是一個戶外的模式，它其實很挑那個場地，所以我們後來在香港有幾個地方看完之後覺得最適合就是中環這個地方，剛好那個場地足夠搭建我們這個舞台，但這個地方其實還蠻難約的，剛好在今年這個時間段，我們把演唱會帶過來和大家見面。」相信屆時所有的ET們（花花粉絲稱呼）一定在聽覺與視覺上得到享受。

火星舞台設計感十足。

正在搭建的火星舞台。（華晨宇工作室微博圖片）

己在煙台站舉行完的《火星演唱會》，可見「火星舞台」充滿設計感，巨大環形裝置連接極具氣勢，而花花亦有參與其中，更揚言香港站的舞台，會與煙台站一模一樣：「我們一起商討出來的一個形式，這次來香港所有的舞台，硬件大小、尺寸，全部都是一模一樣搬到香港來，一比一搬過來的。」又續說這個火星舞台的設計是想讓觀眾忘記地球一切，投入去一個新的空間裡：「剛好設計舞台的設計師，他非常懂我的音樂，然後他覺得火星演唱會這個舞台，就是可以像一個消失的文明一個感覺，所以我們在做硬體搭建的時候，就是所有硬體設計感覺好像穿越到一個新的空間，就會想觀眾進來的時候感受到，此時此刻我離開了地球，然後我到了一個新的空間裡面，就跟隨着音樂、舞台的燈光，可以忘記在地球上的煩惱，全身心地沉進在這個新的空間氛圍裡面。」花花除了在音樂上了得之外，沒想到他在設計舞台上亦有多元想法，果然是才華洋溢的偶像。

花花對於火星舞台有非常多想法。（陳順禎攝）

不當歌手可能做廚師

2013年的一場比賽，大大改變了花花的人生，從一位寂寂無名的年輕人到如今家喻戶曉的大明星，這一路走來他都是隨心所欲，沒有事先為自己訂下目標：「其實我好像沒有給自己設一個目標，我每次思考問題就是說想到做一件事情，我就會認真把它做好，但可能在做的過程或是做到的過程當中，可能會對自己有所進步或提高怎麼，想到才會做，不是一開始訂了一個很長遠的目標，沒有給自己一個預想過。」

而筆者亦好奇假若他沒有參加這一場比賽，如今的他會從事甚麼職業呢？他笑道：「如果我不參加比賽的話，也許學做菜吧！因為我很喜歡吃東西，然後學做菜努力開一個餐廳。（當廚師嗎？）有可能。」

花花表示沒有當歌手可能會做廚師。（陳順禎攝）

堅信自己音樂從未有過質疑

每一個人都會感到有焦慮的時候，特別從事同一樣東西時，總會遇到瓶頸期，開始焦慮甚至質疑自己。而在音樂上己非常成功的花花，出道至今他仍相信自己的音樂，從來沒有質疑自己的時候，他堅信地表示：「我的音樂上從來沒有過（質疑），（相信自己音樂）對，因為在音樂上我感覺這十幾年來就是有一直在創作，我做音樂的方式是屬於不太會局限於一種音樂風格，我創作的方式都是跟隨我生活環境的變化，人的生活不可能一直不變，既然會發生變化，那意味着音樂會不斷變化，會有一些新的靈感出來，所以目前來說音樂上好像沒有遇到過太大的困難。」續問道創作了得的他，在創作時會很瘋狂嗎？他就表示還好：「我感覺我創作歌曲的時候，倒挺快的速度。（最快可以創作一首歌？）最快就是一首歌的時間創作一首歌。（任何地方都可以創作？）對，基本上我沒有挑過地方。」果然天生是吃音樂這行飯。

花花從未質疑過自己音樂。（陳順禎攝）

人無完美做好自己就可以

人無完美，總有人喜歡有人不喜歡，花花亦深明這個道理，所以當問到在音樂圈那麼多年，有否曾受過委屈或遇到不公平的事情時，他看得很開表示：「我覺得遇到這種不一樣的聲音是會的，其實到現在為止，我出道這十幾年來一直做音樂有人質疑，我感覺其實是不可避免的，因為你做出來的作品，不會所有人能夠喜歡，好像一個再火的作品，它都可能有人不喜歡。譬如說所謂的有些人做的歌曲，比較市場化所謂的那種口水歌，這些歌會有很多人聽，也會有很多人喜歡，但一定有人說這首歌很土或怎麼樣，就有人會不喜歡。所以我覺得既然這樣，不要太去思考這個問題，努力精進自己就好。」強調做好自己最重要。

花花笑得好開心。（陳順禎攝）

網絡世界不真實少看留言

互聯網世界四通八達，真真假假假假真真難以分辨，亦因為如此花花就很少看網絡上的留言，認為網絡上的說話不必放心上，他表示：「基本上很少看網絡，因為感覺有點不太真實，以前感覺還會願意聽一聽網絡上，有時候看一看還會覺得挺有意思，現在互聯網其實慢慢變得比較複雜，好像成了一個，當這個東西靠互聯網賺錢的時候，沒有那麼真實，不能把這些人的話，當作是真實想法。」

花花的其中一首音樂作品《齊天》寫出了主人公無所畏懼敢愛敢恨的一面，對自己的堅持頑固到底，而問到在現實生活中對那些事情會存在猶豫時，他就二話不說：「我只有在做音樂這一塊不猶豫，比較堅持，好像誰都說不動我。」而其他事情則很難說。

正為演唱會彩排。（華晨宇工作室微博圖片）

筆者後話：

第一次與花花見面，他相當有禮貌主動同大家打招呼，沒有大明星的架子，相當親民。閒聊過程中，聽見他對音樂的熱誠，對音樂創作的認真及堅持，這一點絕對值得年輕人學習，堅持下去付出了努力，最終會看得見有回報的時候。