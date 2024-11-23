成都理工大學邀嘉賓演講螢幕突彈出火辣動漫照　現場師生尷尬無語

尷尬了！中國四川省成都理工大學日前舉辦校內活動，未料嘉賓上台演講，透過手提電腦連接大螢幕時，竟出現身材火辣的動漫美女圖片，事發後校方緊急切掉畫面，現場一片尷尬。



《九派新聞》報導，這起事件發生在20日，根據現場照片顯示，講座現場舞台大螢幕上，出現一張身材火辣的動漫美女圖，現場工作人員見狀，立即緊張上前調整，切掉畫面，雖只出現短短幾秒，但仍被手快的學生拍下傳上網。

火辣動漫照出現後，現場一陣尷尬。（微博圖片）

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事發後校方表示，這場講座邀請校外老師擔任嘉賓，這名老師用自己的手提電腦連接大螢幕，豈料蹦出這張疑似是彈出廣告的圖片，「據說是一個什麽遊戲畫面，類似於二次元的那種，這老師可能也不太懂這些新東西。」

這宗事件引發網友熱議，有人表示沒什麼：

「二次元本來就含大量色情」、

「不是，這也算不雅照？是我下限太低了？」



但也有網友說此事值得警惕：

「這種事一再一再警醒我，不要用自己的筆記本去投屏演講啊啥的。那種在極度尷尬的氣氛下開會之類的事情……我會直接昏過去的。」



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