黑絲誘惑！台灣美女大學生兼職做「迷你裙性感荷官」　下場慘了

台中市警方近來破獲一個開在學區的賭場，僱用5位頗有姿色的女大生，穿上短裙黑絲襪，化身辣妹荷官，最後跟43名賭客全都進了警局。



據事件發生所屬轄區警方，台中第二分局育才派出所所長李健瑋指出，整宗案件始於今年6月。

辣妹荷官的裙長幾近走光邊緣。（中天新聞網授權使用）

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該賭場根據線報，開在台中科技大學與中國醫藥大學之間中華路上，並與附近其他高中、大學距離均不遠，以「某撲克競技協會」為掩護，暗中從事賭博活動，並請年輕貌美的女大學生身著黑色短裙、黑絲襪擔任荷官，誘使民眾參與不法行為。

李健瑋表示，警方旋即展開長期蒐證、跟監，取得賭博證據後，向台中地檢署、台中地院聲請搜索票，在本月（11月）7日晚間9點12分左右，趁該賭場舉辦錦標賽，大批賭客下場博殺時攻堅，一舉查獲洪姓賭場負責人、5位辣妹荷官、員工等合計14人，及蕭姓賭客等43人正在從事賭博行為，當場扣押錦標賽表格、現金新台幣276,000元、員工打卡單、撲克牌、籌碼、對講機、點鈔機等多項證物。

全案經請示檢察官，賭客部分暫予不解送，店家部分則依刑法賭博罪移請台中地檢署偵辦。

第二分局指出，將持續向上溯源追查幕後金主來源，擴大偵辦，而辣妹荷官們畢竟年紀尚輕，還悠哉坐在沙發上翹腳，超短裙就快走光，似乎對所犯刑責尚不了解輕重。

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