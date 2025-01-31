中國最神秘第一豪宅｢貴陽白宮｣傳造價27億　無人出入戶主身分成謎

在貴陽，有一座神秘地標建築，一直吸引著大家的注意！它不僅豪華！氣派！身上還流傳著各種不同的故事！兩個字概括：神祕！



這棟「貴陽白宮」位於中國第一大樓盤貴陽花果園，佔地十平方公里，拆除2萬戶！

中國最神秘、造價最貴的建築之一「貴陽白宮」（微博@一條大樹）

夜景同樣壯觀 當地人也不知是誰住 點圖放大瀏覽：

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真名為花果園藝術中心。之所以被網友稱作「貴陽白宮」，想必大家也看得出來，整棟建築的主體是白色的，風格是仿歐式的。週邊有公園，湖泊。從遠處看就是一座依山而建的白色宮殿，所以它被大家稱為白色宮殿。

但讓整個宮殿蒙上神秘色彩的是它背後的故事。有的網友說：這是私人住宅。也有網友猜測這裡根本沒有人了。還有的說，因為房主太過高調，已經充公了，現在只是一個供人參觀的宮殿。總之，整座宮殿並不對外開放，功能保密。無論是白天或夜晚，只能看到有人嚴防死守，不見有人進進出出。

但在貴陽白宮有一特色，就是它周圍的廣場舞，可以說這裡是全中國廣場舞第一的水平。人多，舞種多，難度高。總之，現場看就是露天版「Disco現場」，這也與貴陽白宮的空無一人形成了鮮明的對比。更讓貴陽白宮冷清的可怕。

「貴陽白宮」前常有網紅或廣場舞者在拍攝或跳舞。（微博影片截圖）

「貴陽白宮」前常有網紅或廣場舞者在拍攝或跳舞。（微博影片截圖）

「貴陽白宮」前常有網紅或廣場舞者在拍攝或跳舞。（微博影片截圖）

「貴陽白宮」前常有網紅或廣場舞者在拍攝或跳舞。（微博@不止是飛行）

「貴陽白宮」前常有網紅或廣場舞者在拍攝或跳舞。（微博@不止是飛行）

如果你想弄清楚白宮的來歷和用途，就算你隨機問一個土生土長的當地人，他們的回答也是支支吾吾、並不全懂。但閒聊時，總有人時不時的談起這座宮殿，有人說這個宮殿表面造價27億，其實真正的價值已超百億。還有人調侃稱，如果住在這棟宮殿裡，打掃都要累死。雖然每個人的回答各不相同，但相同的是只要在貴陽生活過的人，他們的手機裡都會統一的有一張白宮的照片。真別說，網友隨手拍的，每一張都還不錯。

貴州的建築，太逆天了！

貴州不只貴陽白宮，說起貴州的建築，日站君覺得它被嚴重低估了！

2493米山頂上的寺廟

在貴州的銅仁市，有這麼一座寺廟，在2493米的山頂。它橫跨兩座山頂，僅靠一座狹窄小橋相連，從照片上看上去懸崖峭壁，危險無比。不得不說，這個地理位置，確實能讓人感受到神聖。

貴州銅仁市建在2493米山頂上的寺廟（微博@暴走夫妻）

而且據說，這個寺廟已經有500年的歷史了。

峭壁上的圖書館

無獨有偶，貴州人真的很喜歡在懸崖峭壁上蓋房子。這個安龍熔岩美術館，也被建在了165米高的絕壁之上。

安龍熔岩美術館（微博@Windy_Tian99）

點圖放大看更多安龍熔岩美術館的照片：

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畏高的人，慎重考慮來貴州。

湖中心的城堡

除了懸崖峭壁全部征服，湖中心也沒放過。

吉隆堡（微博@NKCHU）

這個叫「吉隆堡」的城堡，四面環水，與孤島連為一體。看起來它好像真的與世隔絕了。

魔幻居民樓

還有這個，位於貴陽龍禧苑的居民樓。

貴陽龍禧苑的居民樓（微博@NKCHU）

貴陽龍禧苑的居民樓（微博@NKCHU）

因為以「空中花園」為理念，設計的凸出式半圓形大陽台。所以，整體造型未免讓人覺得有點突兀、奇怪，所以很多人說它醜和怪，也有人親切的稱它為大麵筋。

世界最高的人造大橋

有沒有發現，貴州的建築好像看起來都極度危險！沒錯，除了以上這些，還有世界最高的人造大橋，就連BBC驚嘆：在這座橋下放下一座美國帝國大廈，而且還能有100的富餘。

北盤江大橋（微博@渺渺kan世界）

說實話這個角度看下去，不恐高的人都會害怕。

400億的爛尾樓

還有這個叫「獨山」的小縣城，雖說縣城面積不大，不到2000多平方公里，但卻藏著一棟400億的「爛尾樓」！

獨山（微博影片截圖）

這……不得不說，拿來拍恐怖片，也不錯。

中國最複雜的立體交叉

還有貴陽有一座中國最複雜的立體交叉橋——黔春立交。

黔春立交（微博@anddmc）

《人民日報》稱讚它「四通八達雄偉壯麗」。看下來，大家是不是也覺得貴州的建築真的很逆天！

貴州的建築，被嚴重低估了

說起中國的建築，大家都會把目光聚集在北上廣深，或是建築大師雲集的杭州，5D魔幻的重慶等等。但其實，貴州的建築被嚴重的低估了，它不僅有帶有獨特神秘色彩的建築設計，還有一些魔幻的自然景觀。

比如說，晴隆二十四道拐、貴州六盤水「八大彎」公路等等。所以，下次如果大家去到貴州，不要忘了留意一下當地的建築設計！那麼，大家有沒有印像很深的貴州建築呢？

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】