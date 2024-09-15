金字塔上溫書是什麼感覺？瘋傳海外建築師AI作品　還有LEGO自修室

撰文：日本設計小站
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在金字塔上溫書是什麼體驗？

最近，海外一建築師Sheal Patel在他的社群帳號上分享了一組在金字塔上溫書的AI創意，引來近20萬網友的關注與按讚。

很多外國網友評論稱，這創意太絕了，可以做成金字塔主題餐廳或酒吧！

海外一建築師Sheal Patel分享了一組在金字塔上溫書的AI生成照片，吸引近20萬人按讚。（IG@shael.ai）

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相比之下，我們國內網友的想法就很抽象了！評論按讚最高的一條是：

墳頭學習，勵志！

還有的網友說：

法老醒了都得說一句，別在我墳上捲！

更有網友苦笑稱，法老幾千年後醒來，第一件事就是996！瞬間釋然了！

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除了在「金字塔上溫書」，其實Sheal Patel還有很多有趣的作品，例如在沙灘上辦公、在山洞辦公，而這樣的辦公場景還有樹洞、冰屋、鳥屋、LEGO樂高積木、彩色的雲朵，甚至還有巨大的仙人掌和大閘蟹。

更多Sheal Patel的AI生成作品（IG@shael.ai）

點圖放大看更多Sheal Patel的作品：

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作為一名打工仔，如果Sheal Patel的創意都實現，真的有點開始擔心自己未來的工作強度了！

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仔細翻看Sheal Patel的ins帳號，會發現每一個作品都是他腦海裡不可思議的創意呈現，雖然很多設想在短時間內無法實現，但正是這些毫無邊際的創意引領他建造出更好的作品。

說不定在未來的某一天，這些作品真的實現了呢！讓我們一起期待吧。

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