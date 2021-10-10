巴塞隆拿時隔25年再成「世界建築之都」　棋盤式城市設計就是美？

區區一個網紅城市也能獲得「2026年世界建築之都」的稱號？沒錯，就在前不久，巴塞隆拿（或譯巴塞羅那）這個「老網紅」以147票比129票微弱的優勢戰勝了北京，拿下了2026年世界建築之都的稱號。一瞬間，巴塞隆拿被再次拉回到了世界舞台的中央（1996年第一次被選中此榮譽）。同時我們的耳邊也充斥着各種各樣的聲音。有人認為「巴塞隆拿的建築是超前的、偉大的」，而也有人說「它擁有着最失敗的城市設計」。一面是榮譽、一面是質疑。這讓太多太多人想問：為什麼，又憑什麼再一次是巴塞隆拿。



那麼，在這裏就不得不提到兩個人——巴塞隆拿的「靈與肉」。為什麼說巴塞隆拿是個「網紅城市」？記得很長一段時間，網絡上流行一組「爽死強迫症」的城市設計。一排排、一列列，規律有序，不敢想像這竟是生活中真實存在的城市，甚至讓人懷疑是電腦製作合成的。就是這組照片，讓巴塞隆拿火了。

但其實，這些照片不是什麼後期合成，它拍攝的正是真實的巴塞隆拿。

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而這「爽死強迫症」的城市設計就出自於巴塞隆拿的城市設計之父——伊爾德方斯・塞爾達（Ildefons Cerdà）。

老城區無法承受人口的增長 「棋盤格」的城市設想

200多年前，人口的暴增讓這座古老的城市開始無法承受。狹窄的街道、髒亂差的社區衛生、無法共享的城市資源，讓這座城市需要一次「急診」。彼時的塞爾達剛好在攻讀工程師學位，而眼前的巴塞隆拿也剛好是他可以一顯身手的最佳試驗田。經過塞爾達5年時間的調研，他發現無論是最初的印度河流域文明，還是中國的春秋戰國時期，都有着城市網格化佈局的理念。然而藉此為根基，他加以創新，設想出了自己獨特的「棋盤格式」的城市規劃。

他想讓城市順暢不雍堵，想讓遊客不會迷路，想讓居民能擁有同等的資源，同等的便利，讓每家每戶都有良好的通風和採光。所以，他將城市分成幾乎大小等同的「塊兒」（以133m x 133m為單元），「塊兒」之間有20米寬的普通馬路，同時加設了兩條寬50米的對角線方向的大道。其中建築不高於4層樓高，這樣可以讓單元的中心擁有良好的通風，也可以讓人們有足夠的空間活動。並且每個單元都有醫院、學校……這樣可以確保資源的平等共享。另外，為了不影響車輛的行駛，塞爾達還將「方格單元」做出45°的切角。正方形的社區單元就變成了八邊形，這樣使得車輛轉彎的時候視線更加開闊。這些基本就是我們今天所能看到的「八邊形街區」的雛形。

如今很多人在了解到巴塞隆拿之後，都為之超前的城市設計理念而驚嘆。但生活在那個年代的人，可能完全沒有意識到，自己是何等的幸運已經享受到了百年之後人們眼中的理想城市。

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當然，無論多麼完美的城市設計，時間久了依舊會出現問題。棋盤格社區發展了數十年，開始被不少居民吐槽「時間久了，太單調乏味」、「無法支撐像大都市那樣的超級購物中心」。那麼，當初我們提到的關於巴塞隆拿的「靈與肉」中，「靈」就像特意安排過的一般，誕生了。沒錯，就是他——安東尼奧・高迪。可能連高迪他自己都不知道，未來的他會給這座城市帶去怎樣一股新鮮血液。高迪從小就渴望成為建築師。但關於建造，他不想去遵循那個年代建築師們的規定，他想的是像大自然那樣去建造點什麼。對於這樣的與眾不同的想法，高迪曾在自己的日記裏寫過這樣一段話：「只有瘋子才會試圖去描繪世界上不存在的東西！」但他將這「不可能存在的東西」真的建造出來了。當年，高迪讀大學時做他的畢業設計——為一所大學設計禮堂。方案出來後，引起了很大爭議，連建築學校的校長感嘆地說：「真不知道我把畢業證書發給了一位天才還是一個瘋子！」

為巴塞隆拿建起的驚豔之作

後來他順利的開展起自己的建築事業。他與那些坐在辦公室裏指手畫腳的建築設計師不同，他選擇親自駐守在建築工地。雖然親自考察建造，但他常常連設計圖紙都沒有就開始動工。當年在建造米拉公寓時，工程已經展開了，但甲方卻愁眉苦臉。因為甲方很想知道：為什麼開工卻不見圖紙？為什麼沒有預算？為什麼沒有設計方案？沒錯，這就是「瘋子」高迪，一個沒有圖紙、沒有預算、沒有設計方案的建築設計師。對於甲方的問題，他只能掏出那口袋裏被揉得皺巴巴的紙片，說：「這就是我的公寓設計方案！」對於甲方來說，將項目交給高迪是一場冒險，令人不知道到底是該抓住自己的錢包，還是揪住自己的胸口（苦笑）。

就是這麼一個傻氣又瘋癲的高迪，為巴塞隆拿建起一座又一座驚艷世界的建築。譬如說，那座從1882年開始修建至今未完工的聖家堂。工期長達100多年，常常被人們稱作是最偉大的「爛尾樓」，這些標籤為它賺足了噱頭，也為巴塞隆拿吸引了300多萬的遊客。還有西班牙式的「迪士尼樂園」——古埃爾公園。精緻，魔幻，充滿了想像力，無處不散發着獨特的地域色彩。公園內的用多種色彩的馬賽克拼接而成的動物圖案，如今已經成為了大家必打卡的景點之一。當然，還有高迪的早期着名作品，具有東方阿拉伯風格的文森特之家。使用大量清晰的線條，大膽的配色、魔幻的氛圍讓它在這座城市裏極其突出，同時也極具代表性。如果說塞爾達是巴塞隆拿這座城市中萬物的基礎，那麼高迪手中一座座建築的誕生就是巴塞隆拿鮮靈的生命。如果說巴塞隆拿因為塞爾達摘得了「最火網紅城市」的稱號，那高迪就是讓這個稱號蟬聯至今的原因。

巴塞隆拿 實至名歸

其實，巴塞隆拿的城市建築設計在世界的舞台上足夠耀眼，不僅僅是塞達爾超前的城市設計佈局，和安東尼奧・高迪驚豔的建築之作。還有許許多多着名建築設計師的作品，比如說聖地亞哥・卡拉特拉瓦的聚光塔、弗蘭克・蓋里的金魚雕塑，它們都是建築課本上不可繞過的經典之作。我們問：「為什麼又憑什麼是巴塞隆拿？」可能當我們看到這座城市中歷史文化的演進，建築發展的線索，又看到設計的多種可能，和新銳力量的冉冉升起，便會知曉。也可能只有站上巴塞隆拿土地上的那一刻，才能知道答案。

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