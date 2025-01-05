2024回顧｜ 全紅嬋爆紅帶挈家人富貴　吳柳芳情色爭議粉絲狂漲？

2024年巴黎奧運再次出現許多人氣選手，不過在東京奧運一鳴驚人的全紅嬋依舊奪取了大部分的目光，2024年底退役運動員吳柳芳轉型做性感網紅再次引發大家對於退役運動員的關注。



《香港01》為大家盤點在2024年爆紅的中國體育運動員，以及伴隨著高流量帶來的收益和亂象。



全紅嬋巴黎奧運再奪雙金 人氣暴漲哥哥帶貨家鄉爆紅

年僅17歲的跳水選手全紅嬋在2024年稱霸兩項大賽，在多哈世錦賽及巴黎奧運都能夠在女子個人10米台及雙人10米台贏得金牌，也在今年底獲得世界泳聯的年度最佳跳水女運動員的獎項，這是全紅嬋首次贏得這個人獎項。

全紅嬋成為新一代跳水皇后，人氣爆燈。（視覺中國）

全紅嬋在巴黎奧運聲勢又更上層樓，另外她的哥哥也引發關注。全紅嬋哥哥全進華在巴黎奧運穿著西裝為妹妹加油的場面奪得許多人的關注，他也趁著關注大漲的時候直播帶貨，變成粉絲多達300萬的大網紅。

全紅嬋哥哥全進華悄悄來到巴黎為妹妹加油。（微博）

全虹纏的魅力不只於此。這股熱潮更令她的家鄉湛江邁合村，從名不經傳的小村落變成網紅打卡地，短短200米的鄉村街道更搖身一變成為「小食一條街」。《香港01》記者更曾參加了當地一日遊，去到邁合村親身感受這股熱潮的威力到底有多大。

01直擊邁合村睹全紅嬋威力 家門前水洩不通遊客摸鳳凰樹沾運氣

遊客在邁合村牌坊及全紅嬋的背景板前「打卡」。（歐嘉樂攝）

不過，流量當然也帶來許多的不便，全紅嬋和家人即使盡力適應爆紅後的生活，還是無法面對許多粉絲的滋擾。在巴黎奧運後，面對熱情群眾圍著她家，全紅嬋曾穿著睡衣站在家裏二樓向遊客喊話，「太吵了，我們要休息了！」，全紅嬋也曾黑臉對群眾說道，「回去吧！這裡太吵了！」。

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全紅嬋「帶挈全家」惹議 哥哥變300萬抖音網紅 母親受訪揭苦況

爸爸同枱吃飯也被批「蹭女兒流量」 點圖放大看看全洪嬋母親馮玲妹的受訪內容：

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此外，全洪嬋的母親馮玲妹在提到自己被誤會「風光」時一度哽咽，表示她身體一直不好，患有多種疾病需要長期服藥，但面對源源不斷的粉絲上門，她都會盡量滿足大家的要求，還曾因粉絲拉她拍照致其頭暈摔倒。她最大的願望，就是在鄉下蓋一棟樓房，讓每個孩子都有一間房住，但至今還難以實現。

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潘展樂快言快語受歡迎：游泳破紀錄引國際關注

另外一個巴黎奧運獲得中國粉絲、甚至國際關注的還有潘展樂。在此次巴黎奧運會上，潘展樂在男子100米自由泳決賽中，以46秒40的成績打破世界紀錄奪冠，這是中國游泳歷史上第一個男子短距離自由泳奧運冠軍。隨後在男子4X100米混合泳接力賽中，潘展樂在最後一棒游出45秒92的分段成績，逆轉全局、勇奪金牌，打破了美國隊對該項目長達40年的壟斷。

潘展樂在男子100米自由泳展示超強實力。（路透社）

賽後在接受媒體採訪時，潘展樂霸氣回擊了各方此前看不起的聲音。在4X100米混合泳接力賽後，潘展樂先是感謝了其他3個隊友給他創造的信心和優勢，之後直言「此前隊友對於成績不滿意，現在比賽已經結束了，冠軍是我們，不滿意的應該是別人」。面對美國選手賽前的不禮貌，潘展樂在賽後說，「一雪前恥！看不起我們的，今天把他們都拿下了。」

潘展樂摘金！爺爺家掛六條巨型橫幅 大批遊客駕車數十公里來打卡

巴黎奧運｜潘展樂家中蚊帳被爺爺掛滿獎牌 網民笑：蚊子會被撞死

潘展樂訪問中途突然主動搶咪牌。（TVB截圖）

潘展樂與隊友訪澳唱《孤勇者》笑場。（央視頻截圖）

潘展樂的爆紅也讓家鄉出現遊客。潘展樂巴黎奧運奪冠後，內媒記者直擊，浙江溫州永嘉縣橋下鎮前山頭村潘展樂爺爺家、祖屋所在地掛滿了六條巨型橫幅，整個村也掛滿了慶祝潘展樂奧運奪金的橫幅。從溫州市區到前山頭村約40公里路程，駕車前往需1個小時。

潘展樂摘金！爺爺家掛六條巨型橫幅 大批遊客駕車數十公里來打卡

不少溫州市市民也慕名駕車數十公里到村裡打卡。潘展樂的爺爺潘先生介紹，「這些天到村裡打卡的人絡繹不絕」。

內媒記者在前山頭村看到，村口和進村的牌樓上，分別掛有兩條橫幅。其中，村口的橫幅上寫著：「熱烈慶祝潘展樂打破世界紀錄，勇奪奧運冠軍」。牌樓上的橫幅則寫著：「感謝你，用冠軍的榮譽照亮我們的家鄉」。

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巴黎奧運｜潘展樂家中蚊帳被爺爺掛滿獎牌 網民笑：蚊子會被撞死

值得一提的是，潘展樂和全紅嬋都有隨國家隊訪港。兩人的一舉一動也都引發高度關注，也吸引不少粉絲追星。

國家隊訪港｜全紅嬋來了！多圖全方位看最年輕三金王𢲷頭、打呵欠

吳柳芳年底爆紅 內地網民熱議「退役運動員」出路

今年年末，前中國體操女隊隊員吳柳芳轉型網紅後，在社交平台發布多條性感熱舞影片，世界冠軍師妹管晨辰則批評她「不要給體操扣屎盆子了」，事件引發爭議，網民反應兩極。更有許多對於退役運動員出路的關心。

內媒則呼籲，對於運動員的人生下半場應該給予更多寬容。其實中國國家隊在體育賽事中的表現一向亮眼，巴黎奧運就奪得40面金牌，其他國際賽事每年也都有不少金牌選手，不過在退役之後，如何經營自己人生的下半場，每個運動員都有不同的選擇。

中國前體操冠軍變性感網紅熱舞 退役運動員的生活再獲關注

中國前體操冠軍變性感網紅熱舞 後輩怒批抹黑體操 網民反應兩極

12月24日，內地抖音平台宣布對前體操冠軍吳柳芳的賬號進行處罰，粉絲從631萬被清理至4.4萬，吳柳芳所簽約的MCN機構「大海星辰」也遭到處罰。

吳柳芳再遭禁言。（@大皖新聞）

吳柳芳在平台上的約50餘部影片以熱舞為主，衣著性感。（抖音截圖）

1月24日晚，吳柳芳的賬號曾遭禁言，在12月1日被解禁後，賬號粉絲持續上漲，至二次禁言前已超600萬，但吳柳芳也沒有再更新作品和進行直播。

吳柳芳在平台上的約50餘部影片以熱舞為主，衣著性感。（抖音截圖）

吳柳芳在平台上的約50餘部影片以熱舞為主，衣著性感。（抖音截圖）

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