內地最難喝飲料停產後逆襲爆紅　絕版效期至7/31　炒至一樽74元

內地飲料大廠農夫山泉2004年推出尖叫系列機能飲料，其中「紅色尖叫」因味道如腐爛草根，被封為「最難喝飲料」。



不料，去年宣布停產後身價逆勢上漲，近日有絕版品效期至7/31，一瓶竟被炒到68元人民幣（折合約74港元）。

紅色尖叫宣布停產後身價逆勢上漲，一瓶竟被炒到68元人民幣（閒魚截圖）

據《快科技》報導，二手平台上部分商家正在售賣快過期的「紅色尖叫」飲料，標價在48-88元人民幣一瓶。商品訊息顯示這批飲料生產日期在2024年7月31日前後，保質期為12個月，對於即將到達保質期限商品，更有商家稱為「99成稀罕物」。其中有售價68元人民幣一瓶的商家表示，「紅色尖叫」不生產了，為最後一批，目前他僅剩8瓶，「再不喝要過期就喝不到了」。

據悉，「紅色尖叫」主要作用是補充電解質，曾榮登陸網「史上最難喝飲料TOP5」榜單，與嶗山白花蛇草水、黑松沙士等「怪味」飲品齊名。網友對其味道描述，

「像喝了一口黃河水摻辣椒沫」

「雨後腐爛草根的氣息」

「酸煙灰水兌了中藥汁」



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「紅色尖叫」單瓶市售價格為5元人民幣（折合約5.5港元），現臨期品竟出現溢價超13倍怪象，甚至出現「期限越短，價格越高」。有陸媒分析主因來自「停產稀缺性+獵奇消費心理」，加上年輕群體「社交貨幣焦慮」推波助瀾，朋友圈曬出紅色尖叫瓶配上「求勇氣」文案，收獲點讚遠超普通奶茶，有網友調侃，

「沒喝過紅尖叫，怎麼好意思說自己是狠人？」



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