3個深圳｢局部退休｣年輕人　靠食息及瘋狂減少支出過活　結局相似

2024年，一個原本看起來十分小眾的生活方式，悄悄在社交網絡上傳播開來——「用利息生活」。後來，豆瓣上，有六十多萬人參與打卡挑戰；小紅書相關話題瀏覽量也已突破兩億。



不同於正式退休以及財富自由後的躺平生活，當下流行的是「局部退休」，即通過賺錢或低風險理財，嘗試用「利息」供養一部分生活，將「局部」的日常開支儘可能控制在自己每日利息覆蓋範圍內。

內地流行「局部退休」，嘗試靠利息過活。（小紅書）

內地社交平台上關於「局部退休」的貼文：

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這一生活方式對眾多年輕人的吸引力在於，它看起來「理性且有控制感」。不用完全退出職場，也不必擁有上千萬（人民幣，下同）的財富，只需要本金足夠讓利息覆蓋一點點日常，就可以短暫脱離公司、會議、KPI，奪回生活的掌控感。

然而，李薇在今年春天選擇結束了她為期大半年的「利息生活」實驗，當意識到自己的社交和生活質量在不斷下滑時，她開始思考：生活真的不是在失控嗎？

想實現「局部退休」的深圳年輕人

李薇的朋友圈更新總是簡單寡淡：一碗燕麥、一個冷麵便當、一塊公司下午茶剩下的蛋糕，配文是「今天花了不到5元」。她說：

沒想過當博主，只是想記錄自己的這項『人生實驗』。

27歲的她，大學畢業後就留在深圳做內容策劃，每年最繁忙的時候，一個月有20天在熬夜趕稿，全靠咖啡撐住頻繁加班的生活。

2024年年中，初次刷到「用利息生活」相關內容時，李薇腦滿腹質疑：「那至少也得有上千萬的存款吧！深圳生活成本那麼高，真有普通人能靠利息生活嗎？」不久後，她被公司裁員，拿到了一筆還不錯的賠償，「用利息生活」的念頭冒了出來：

我想知道，如果我不再花光自己所有的精力在工作上，僅靠一點利息，能不能過下去。

她把目標定得很簡單：利息只要夠每天吃三頓飯，別花到本金，就算成功。為了達成這個目標，她學會在社區的群裏跟阿姨們一起拼團買菜、搶購三折麵包、去社區裝免費飲用水……一切從「節流」開始。

「局部退休」從減少支出開始。（示意圖，Luc L/Unsplash）

如果說李薇只是「淺嘗輒止」，那麼張浩的局部退休則是「深度體驗」。張浩是典型的技術崗出身，從業近十年，隨着大廠內卷愈演愈烈，35歲危機也近在眼前，他對「高壓高薪」的職場邏輯早已感到倦怠。某天加班後回家的地鐵上，他突然萌生一個想法：

如果我一年不開源，只靠存款和利息，能不能活下來？

他計算後果斷搬離南山的一房一廳，轉戰坂田的城中村，把日均生活成本壓縮到60元以內（含房租、餐食、水電）。原本社交生活頻繁的他，也開始減少聚會，把生活過成「算法」：「我在用利息對抗不確定感，哪怕只是一場心理遊戲。」

不同於李薇和張浩，34歲的陳家豪，曾是項目策劃經理，年薪曾一度達到50萬，但高壓的生活讓他身心俱疲。每天凌晨下班、節假日基本無休，加上常年外賣飲食、睡眠不足，最終他的身體敲響了警鐘。

3年前，在他的存款突破100萬元之際，他意識到自己可以選擇「不那麼累地活下去」，於是他在躺平和繼續上進之間，選擇了「局部退休」。通過多年工作的人脈，他開始了自己的自由職業生涯。「基本是接一些簡單的策劃項目，收入雖然不到以前的三分之一，但一個月也能有個4000多元。」再加上理財利息，他也能維持現有的生活。他說：

局部退休對我來說，不是逃避工作，而是重新定義工作。不是我為工作服務，而是工作來配合我的生活節奏。

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「精打細算」也是技術活

表面上，「利息生活」看起來很美：不花本金，每天醒來就有「睡後收入」進賬。但實際上，要把這套生活方式跑通，遠比想象中複雜。以年化收益率1.5%的銀行存款為例，假設每天靠利息收入5元維持生活，本金需要約122萬元。這個存款數額，對許多普通打工人來說，並不是一個小數。在本金偏少的情況下，想要實現不錯的「稅後收入」，則需要進行一定的理財配置。

李薇就屬於這種情況，她的本金不到20萬，主要配置在年化收益穩定的銀行理財產品中。她試圖通過小額多次的投資分散風險，也避免了心情跟着市場起伏。為了每天多出幾塊錢的利息，她把平台利率、產品周期、流動性等研究得門兒清。她甚至用Excel建立了自己的「收益分析表」，每月更新一次，及時剔除表現不好的項目。

節流方面，李薇在線上跟社區裏的大媽拼團買菜，一份青菜的均價在2-3元，夠她一個人吃至少3頓，一周買3份，加上姜葱蒜等零零散散的，一周的總花費不超過15元，日均2塊錢就可以保證自己攝入足量的綠葉菜。她還會算準樓下面包店打烊的時間，去買吐司。「樓下常去的麵包店，一包吐司平日要賣15元，裏面有8片，但是隔了一晚上5元就能買到。拿回家放到冰箱冷凍，每天早上用微波爐叮一下就能吃了。」除此之外，她還會在晚上8點準時蹲守樓下生鮮店的特惠肉菜，去小區裏的公共直飲水機打飲用水。「偶爾利息比預料中多了一些，就會獎勵自己多吃點肉！」

為節省支出，吃肉也成了一種奢侈。（示意圖，jose-ignacio-pompe/unsplash）

即便生活品質大幅降級，但她也努力維持營養平衡，控制情緒波動。她說：

現在最大的快感，不是買買買，而是花1塊錢吃到3塊錢的價值。

張浩的策略則更偏向金融邏輯。他把80萬拆成三份：50萬投入大額存單吃穩息，20萬配置債券基金博稍高收益，10萬放活期理財隨時支取。他介紹道：

這一套配置理論上每天可產出約67元的利息，刨除房租、水電等固定支出，仍有大概15元左右的浮動額度來維持基本飲食。

雖說15元的飲食額度，比網上大部分參與者的額度寬鬆了不少，但張浩會選擇「未雨綢繆」。他每天晚上6點就開始刷周邊的剩菜盲盒，有些分量大的就能覆蓋一兩天的早餐或者晚餐開支，逛超市也會選快關門的時候去。

但他也坦言這樣的生活其實並不輕鬆，債券基金的波動性必然存在，尤其是在2024年7月利率下調之後，收益變少了，稍有不慎就可能虧損。他每天至少要花2到3小時監控市場，篩選產品、對比走勢，市場波動大的時候甚至比上班更累。他苦笑說：

利息生活不是退休生活，反倒像從事一種更『肝』的職業，只不過『肝』的是數字。

陳家豪則是三人中最有「安全感」的一位。他的理財組合包含債券、REITs基金和保險理財產品，年化回報不算高，但勝在穩定。他每月的固定利息收入在3500-4000元之間，再加上自由職業收入，月入大約8000元。他搬到南山舊改公寓，房租4000元，餐食自炊，社保也按最低繳費標準走，每天固定支出大約250元。陳家豪說：

以前靠KPI驅動，現在靠記賬驅動。眼睛一睜，賬本上就有一行紅字：今天先燒250。要是今日收益達不到這個數字，就會很有點焦慮，但尚且能活。

「退休」失敗，被迫「一夜返崗」

直到2024年底，陳家豪依然對於目前「局部退休」的生活方式感到滿意。但所有理財的精細計算，都敵不過生活的意外事件。

春節前，陳家豪的母親突發身體不適。他不得不臨時買票回老家，往返機票2680元，掛號費25元，檢查費3000元左右。更讓他頭大的是，母親沒有醫保，後續治療及康復期的開支壓力比想象中大得多。原本精打細算的生活模式，就此崩盤。連續兩個月，他沒有積蓄增長，兼職項目也因過年停擺。這次事件讓他意識到：

哪怕現在過得看起來還行，也無法承受一次突發事件，抗風險能力太低了，如果是有另一半，生活崩盤的概率會更高。

回到深圳後，他試圖重返職場，卻遭遇了另一個現實打擊。空窗期太長，簡歷投出去幾乎沒有回應，HR追問那段「空白履歷」的語氣讓他倍感尷尬。「躺平後才發現，深圳最貴的不是房租，而是停滯帶來的機會成本。市場不景氣，簡歷投出去沒幾個回覆的，唯一的一個面試時，HR指着空窗期履歷追問我『這段時間去考研還是遊學了』，挺尷尬的。」

而他的前同事趁行業低谷期考下PMP（編按： 應為 Project Management Professional ）證書，如今薪資漲了40%，自己接的外包項目，由於市場遇冷，單價還在下降。

李薇也在2025年春天選擇結束「利息生活」的打卡。她說：

連和朋友吃頓飯都要反覆斟酌去哪裏吃划算，一頓飯20塊都覺得奢侈，那還叫什麼生活？

長期節食和吃臨期食品，她的腸胃出現了問題。「看到小組裏有朋友吃便宜快餐吃出了腸炎，突然有點害怕。」更重要的是，她開始意識到自己的社交和生活質量在不斷下滑。她開始思考：這真的是自由嗎？當我告訴她陳家豪的故事後，她也感嘆道：「如果本金不夠多，單靠利息生活還是不現實的，最終還是需要一份穩定的收入來源。」

張浩在朋友圈寫道：

假裝退休365天，最後發現真正的自由，不是逃離KPI，而是擁有隨時重啟的能力。

他不後悔這一年做的實驗，但也看清了現實的成本。「用利息生活」並不是一場烏托邦式的幻想。它更像是一代年輕人對失控生活的逆流反應。在高房租、高物價、高強度工作的深圳，它未必長久，也不一定適合所有人，但它提供了一個思考的出口：如果我不是為了生存去工作，而是為了生活去選擇工作，會怎樣？

截稿時，李薇準備找一份內容策劃的新工作，張浩依舊關注着理財產品的收益曲線，陳家豪則在等待新的項目上線。他們都回到了現實，但心裏依然記得那段用利息過日子的日子。那是一段看似微不足道的生活練習，卻讓人重新學會了什麼是選擇、什麼是節制、什麼是真正的底氣。

注：文章人物均為化名

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