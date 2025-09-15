示範3蚊解決三餐　多名｢網吧躺平｣博主被封　整治頹廢內容再升級

繼「小A在上網」抖音視頻被下架後，中國本周又有幾名「躺平」博主被封號或禁言，顯示官方正對互聯網上的「躺平」和「頹廢」內容開展新一輪集中整治，覆蓋範圍也較過往有所擴大。



「小A在上網」抖音被禁止關注。

截至上星期五（9月12日），抖音上被封的博主還包括「網吧少女小青」「十年網吧大神」「劉二狗」「夏老二」等。「小A在上網」傳到其他平台的視頻，截至9月6日也被全網下架。

這類博主的視頻內容，主要是記錄在網吧的日常生活，如起床、吃飯、去網吧打遊戲等，粉絲量從數十萬到上百萬不等。平台給出的封禁理由，包括「違反互聯網相關法律法規」「違反國家相關法律政策」等。

與過去精緻、小資的躺平生活不同，本輪網吧躺平博主展示的是粗糙、甚至落魄的躺平生活，如住在月租600元（人民幣，下同）的單間，用3元解決一日三餐等。「夏老二」在賬號簡介中，將這種生活形容為「不拘泥於世俗的另一種人生」。

在「躺平」的概念2021年受到關注並引發討論時，這個詞條曾一度被列為敏感詞，中國社媒上的相關討論小組也消失不見。直到今天，百度「躺平吧」仍未恢復，豆瓣「躺平小組」成了「躺平後起立互助聯盟」。

儘管如此，今年以來，中國互聯網上的躺平博主數量仍呈增加趨勢。《新週刊》今年4月一篇題為《一個月只花30元，985畢業生擠滿躺平賽道》的報道就指出，躺平本身也開始「內卷」。

內地網吧。（VCG）

學者：躺平負面影響 如「溫水煮青蛙」

安徽大學社會與政治學院副教授王雲飛接受《聯合早報》採訪時說，經濟發展週期性會影響年輕人的行為方式，經濟發展調整時期的緩慢增長，不可避免對社會產生一種消極心理。這種消極心理會借助互聯網在年輕人，乃至中年人群體中傳播。

他指出，這種「超脫」和「厭世」的心理有一定合理性，也折射出行為方式背後的經濟狀況。「正是因為過去多年經濟高速增長，每個人的家庭有所積累，才使年輕人即使躺平，也能做到衣食無憂。」

王雲飛說，從短期來看，經濟發展的積累足以支撐一部分人消極、甚至頹廢地生活，使得社會氣氛低迷、沉悶和壓抑，但一時也不會影響到社會整體狀況；但長期來看，這種狀態畢竟是「溫水煮青蛙」，社會問題的負面影響，可能最終會在突然間顯現。

他也說，一些博主通過拍攝躺平生活、傳播消極思想賺取流量，本質上是為實現商業目的販賣「躺平」，「這種行為既不道德，也不合時宜」。

内地青年失業問題引起關注。（視覺中國）

旅居台灣的時事評論人徐全受訪時則指出，在當前整體經濟環境尚未明顯回暖的情況下，官方需要的是「鼓足幹勁、力爭上游」，提振青年人士氣，而躺平體現的則是一種頹喪主義。

他說，當前的躺平不再「文青風」，也不再是凡爾賽式的炫耀，只是呈現出普通人不完美的生活，甚至有點失敗的人生。

徐全認為，封禁這類博主並非應對之道。「一個社會應該有出口、有管道，讓人們將平凡、默默無聞，甚至是作為升斗小民的狀態呈現出來，因為不可能人人都去到閱兵典禮上，成為代表社會精英的合唱團。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

