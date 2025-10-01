旅遊躺平？內地青年興「窩囊遊」：山河不是用來征服，是用來擁抱

怕刺激卻想感受高空下降的樂趣？擔心落水又迫切希望體會溯流而下的快活？腿腳「功夫不夠」但「登高望遠」之心蠢蠢欲動？看似不可調和的兩類旅行需求，如今也可「兼得」。



緩降式蹦極、躺平式漂流、坐電梯爬山，冒險度直線下降，治癒度卻可倍增。近期，「窩囊游」三件套頻頻登上熱搜，不少內地遊客專程前去體驗，並樂在其中。



廣西桂林貓兒山推出「窩囊版漂流」項目，吸引遊客前去體驗。（網民林木林子供圖）

「窩囊」第一套：可控慢降蹦極

提起蹦極，人們腦海中浮現的便是從幾十乃至幾百米的高空一躍而下的畫面。急速墜落產生強烈的失重感，伴隨著「風馳電掣」的刺激，讓很多人都欲罷不能。但也有不少人雖「心嚮往之」，卻由於恐高、身體條件等原因望而卻步。

近期，北京黃花城水長城、湖北黃石天空之城、湖南長沙石燕湖、湖北宜昌西陵峽快樂谷等多個景區推出的「窩囊版蹦極」項目頗受關注。這些項目的高度多不到傳統蹦極的一半，體驗者穿戴好專業安全裝備，從跳台輕輕躍出後，只在跳下的瞬間有失重感，隨後便會被彈力繩穩穩拉住，緩慢、勻速降落。如此「可控慢降」模式下，蹦極不再是「勇敢者專屬」的遊戲，而是一場「治癒系冒險」。

「高度剛夠你看清地面上的磚塊，下降速度慢到能數清山上的樹，膽小星人也能尖叫著笑開花。」北京黃花城水長城景區工作人員小娜（化名）在社交媒體平台上極力向網友們推薦「窩囊版蹦極」。小娜分享道，不少遊客落地後一邊拍著胸脯說「太小兒科了」，一邊轉身偷偷詢問工作人員，「能再慢點嗎？還不夠『窩囊』呢！」，常讓周圍的人忍俊不禁。

「跳完會身體不適嗎？」小娜的博文下，不少好奇者躍躍欲試，熱切詢問。「太‘窩囊’了，根本沒啥事。」小娜打趣道，「慢悠悠晃蕩著看風景，也是種另類的‘勇敢’嘛。」

「窩囊」第二套：躺平版漂流

不用「乘風破浪」，也沒有刺激與冒險，只有悠哉悠哉看風景。傳統漂流項目中，漂流水道有十多米甚至幾十米的高度落差。在河道中極速下降時，遊客往往要經歷令人腎上腺素飆升的刺激體驗，需得牢牢扒住船體，才能防止被「彈射入水」。而如今，穿上救生衣，或躺在小船上，或直接漂浮於水面，仰望天空，從河道輕緩漂流而下的「窩囊版漂流」成了遊客們的「心頭好」。

不少網友紛紛表示：這簡直是真正的「隨波逐流」，看起來爽翻了！河南的重渡溝，山東的利山澗，浙江安吉的原野西溪，江蘇常州的茅山森林世界，甚至連北京郊區都安排上了「窩囊版漂流」項目。據美團旅行數據顯示，今年夏天，內地「窩囊漂流」搜索量環比增長135%。

「放鬆身體的肌肉，呈『大』字形展開，一旦躺平，世界頃刻變得平靜舒快，身體隨著水流移動、旋轉，美景便被自然送到眼前。」現居住於北京的林木（化名）仍對8月在廣西體驗的「窩囊版漂流」念念不忘。她分享道：「過程中，身邊飄滿一個個一動不動、滿臉祥和的人。大家一起『逃離現實』，與大自然完全融為一體，放鬆極了。」

「窩囊」第三套：自動擋登山

「你只管來，上山我自有安排。」如今，內地多個景區內，遊客爬山的體驗早已到「next level」（內地網絡用語，一般指進入更高的境界）。

浙江千島湖畔的天嶼山，登頂需步行一個小時左右。而今，3段總長345米的景觀扶梯依山而建，只需10分鐘便可載著遊客抵達山頂。更讓人膛目結舌的是，扶梯還自帶噴淋降溫系統，可在炎炎夏日將電梯遊人用水霧「包裹」起來，有效降低體感溫度，還能營造出「仙氣飄飄」的氛圍感。

不能馬上前往體驗的民眾，滿心羨慕地詢問：所謂「上山容易下山難」，下山必須步行嗎？景區的回答是：當然不。天嶼山下行，可乘坐橡皮艇，沿特別打造的「玻璃水滑道」一路滑行而下，穿出瀑布與竹林，不到10分鐘便能回到山腳。

如此快活登山，還有人嫌「不夠窩囊」。雖然確實一步沒走，但上山「罰站」10分鐘還是「累人」。於是，有景區對「自動擋登山」項目進行了趣味化升級。

杭州OMG心跳樂園推出的上山項目名為「天馬行空」，即是乘上造型可愛，童話氛圍濃厚的木馬，慢慢晃悠著上山。軌道總長700米，累計爬升高度為60米，全程僅需6分鐘。白馬不僅能上山，還能下山。遊客可在山上的終點處坐回山腳起點，反復遊玩。

若是想尋求一些刺激，可選擇乘坐「天路飛車」下山，在旋轉S型賽道上，自行控制滑行速度，當一回「秋名山車神」，同時飽覽沿途的富春山景。

杭州OMG心跳樂園設有「天路飛車」下山通道，遊客可駕車在旋轉S型賽道上。（網民供圖）

「『窩囊遊』並不等於『躺平』，這不是放棄體驗，而是積極重構體驗方式。」西北師範大學城市規劃與旅遊景觀設計研究院院長李巍認為，現在有的遊客拒絕「玩得拼命」，轉而選擇更可持續、更關照自我的方式接觸世界——山河不必用來征服，而是用來擁抱。體驗的價值不在於強度或數量，而在於真實的舒適與內心的自洽。