廣東培正學院「女學生軍訓活動期間死亡」　媽媽：還我女兒

近日，廣東一所大學大一女學生開學後不久在校死亡。



綜合媒體報導，該校於9月6日新生入學報到，9月8日開始新生軍訓，該名學生於9月15日軍訓期間死亡。

廣東培正學院（廣東培正學院官網）

校方工作人員表示，由於颱風、下雨等天氣原因，軍訓活動斷斷續續，強度也非常小。雖該學生意外發生在軍訓期間，但死亡具體原因需由警方下定論。

《紅星新聞》報導，廣東培正學院一名大一女學生在開學不久後在校死亡。

疑似為死者母親的網友於社群平台上發消息稱：

我健康的女兒9月6日到校報到，9月15日在校死亡。

截至發稿前，記者暫未聯繫上該名網友。

《紅星新聞》聯繫廣東培正學院辦公室，相關工作人員表示「學生9月15日在校期間死亡」情況屬實：

事發後，家長在醫生建議下報了警，學校正在政府的指導和警方的參與下處理此事。

據了解，廣東培正學院位於廣州市花都區赤泥鎮，為一所民營大學。該校於9月8日開始新生訓練，依規定相關訓練時長為兩週。

校方表示，由於颱風、下雨等天氣原因，軍訓活動斷斷續續，強度也非常小。雖該學生意外發生在軍訓期間，但死亡具體原因需由警方下定論。

