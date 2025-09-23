廣東培正學院「女學生軍訓活動期間死亡」 媽媽：還我女兒
撰文：中天新聞網
出版：更新：
近日，廣東一所大學大一女學生開學後不久在校死亡。
綜合媒體報導，該校於9月6日新生入學報到，9月8日開始新生軍訓，該名學生於9月15日軍訓期間死亡。
校方工作人員表示，由於颱風、下雨等天氣原因，軍訓活動斷斷續續，強度也非常小。雖該學生意外發生在軍訓期間，但死亡具體原因需由警方下定論。
《紅星新聞》報導，廣東培正學院一名大一女學生在開學不久後在校死亡。
疑似為死者母親的網友於社群平台上發消息稱：
我健康的女兒9月6日到校報到，9月15日在校死亡。
截至發稿前，記者暫未聯繫上該名網友。
《紅星新聞》聯繫廣東培正學院辦公室，相關工作人員表示「學生9月15日在校期間死亡」情況屬實：
事發後，家長在醫生建議下報了警，學校正在政府的指導和警方的參與下處理此事。
據了解，廣東培正學院位於廣州市花都區赤泥鎮，為一所民營大學。該校於9月8日開始新生訓練，依規定相關訓練時長為兩週。
校方表示，由於颱風、下雨等天氣原因，軍訓活動斷斷續續，強度也非常小。雖該學生意外發生在軍訓期間，但死亡具體原因需由警方下定論。
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】