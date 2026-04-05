跑步時心臟驟停　「運動型猝死」風險高？醫生揭示如何科學運動

運動本身是維護心血管健康、提升身體機能的重要方式。但近年來，運動過程中突發心源性猝死的新聞屢見不鮮，讓不少人開始擔憂背後的安全問題。



運動猝死風險有多高？

「我國平均每年有50萬人會猝死，其中一部分就是在運動過程中發生的，我們稱之為『運動型猝死』。」北京朝陽醫院心內科副主任醫師郝鵬表示，運動性猝死，指在運動過程中或運動結束後1小時內發生的意外死亡（也有廣義定義為6小時內）。

運動本身是維護心血管健康、提升身體機能的重要方式。（unsplash）

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絕大多數的運動性猝死，本質上是心源性猝死。根源不是運動本身，而是身體裏本就存在的潛在心血管疾病。

「往往先天性心臟疾病、慢性病、生活方式不良等人群，都會存在『因為跑步而出現心臟驟停』等危險。」首都醫科大學附屬北京中醫醫院心血管科副主任醫師孟昊指出。

北京醫院心血管運動醫學中心主任醫師汪芳注意到一個現象：很多人在運動前並不了解自己心血管系統的異常，直到在運動中出現不適，才發現疾病的存在。她表示，運動猝死雖然是極端案例，但運動確實可能導致健康風險。

2022年發表在《法醫學雜誌》的研究《廣東地區運動相關性猝死的流行病學調查》顯示，在廣東地區2007—2021年與運動相關的374例猝死事件中，39—59歲年齡段人數最多，共有151例，超過40%；非體力勞動者佔比高達68.98%；猝死人數最多的前三位運動項目則為籃球、跑步和羽毛球。

2022年發表在《法醫學雜誌》的研究《廣東地區運動相關性猝死的流行病學調查》顯示，猝死人數最多的前三位運動項目則為籃球、跑步和羽毛球。（unsplash）

值得注意的是，長期高強度運動本身也可能帶來心臟結構的改變。多項研究顯示，看似健康的運動員發生右心室功能障礙、心肌纖維化、冠狀動脈粥樣硬化以及心房顫動的風險顯著增加。2022年出版的《運動相關心血管事件風險的評估與監測中國專家共識》指出，長時間高強度運動訓練，還可能導致不良的心臟重塑，並增加運動員發生心律失常的風險。

為何高強度運動容易引發心血管問題？

京東網絡醫院內科全職醫生王健指出，心源性猝死與跑步的關係，核心在於「運動是誘因，而非病因」。對於存在潛在心臟結構或心電活動異常的人，高強度跑步可能成為壓垮心臟的「最後一根稻草」；而對健康心臟，科學跑步則是增強功能的保護因素。

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他進一步解釋稱，劇烈運動時，交感神經興奮、血壓升高、心率加快、心肌耗氧增加。若心臟存在隱匿性病變（如心肌肥厚、冠狀動脈畸形、心肌炎恢復期等），這種應激狀態極易誘發惡性心律失常（如室性心動過速或心室顫動），導致猝死。

從「分水嶺」現象來看，35歲以下猝死多源於先天性心臟結構異常或離子通道病；35歲以上則多源於冠心病導致的急性心肌梗死，跑步常作為心肌缺血急性發作的觸發點。

首都醫科大學附屬北京安貞醫院瓣膜與房顫外科中心副主任醫師白辰補充解釋說，高血壓是心臟病的頭號危險因素，而運動也會讓心率加快、血壓升高。

血液在血管裏流動，一般是不會造成損失的。只有血流壓力很大了，並且頻繁的時候去沖刷我們的血管壁時，才容易損傷。

白辰表示，劇烈運動時，血壓和心率都會急劇升高。

如何科學運動？

科學研究早已證實，規律、適度的運動，能強化心肺功能，優化代謝水平，增強免疫力、強健骨骼肌肉，甚至是對抗焦慮抑鬱的天然良藥。

中山大學孫逸仙紀念醫院運動醫學科副主任醫師宋斌提醒，任何運動都要量力而行，「年輕人不要盲目自信，尤其是在工作疲勞之後，不可超負荷運動」。他分享了一個案例：一位馬拉松運動員跑完賽後出現胸悶氣促，經心內科會診發現其患有冠心病，已處於心梗邊緣，及時實施搭橋手術才避免了悲劇，「如果沒有及時就診，下一次運動就可能發生心源性猝死」。

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中國醫學科學院阜外醫院心血管內科主任張洪亮在接受媒體採訪時指出，若過程中出現持續疲勞、乏力、出冷汗、胸部悶痛不適等症狀，必須立即放緩運動節奏或停止運動，及時就醫。

白辰建議，運動時保持在這種強度為宜：每次時間不長、感到稍微費力，不能連續地說話或者大聲唱歌，但運動過程中可以簡短地說話。「該強度的運動造成的血管內膜損傷，完全可以被運動帶來的新陳代謝的增強、對血管修復能力的增強所抵消掉。」

此外，王健表示，長期堅持高強度跑步者，建議定期做心電圖及心臟超聲；若存在胸痛、胸悶、暈厥史或冠心病家族史，應加做運動平板試驗或冠脈CTA。

郝鵬給出了四點具體建議：

一是不要過量運動。運動時心率不要超過你能承受最大心率的80%。計算方式是用220減去年齡，即為能承受的最大心率。以40歲的人為例，最大心率為180次，不超過80%意味着心率應控制在140-150次左右，這樣會更安全。

二是熬夜之後不要做劇烈運動。熬夜後，全身的內分泌、代謝、神經調節系統都處於紊亂狀態，此時過量運動容易誘發惡性心律失常、電解質紊亂、急性心衰、急性心梗。

熬夜後，全身的內分泌、代謝、神經調節系統都處於紊亂狀態，此時過量運動容易誘發惡性心律失等問題。（cottonbro studio＠pexels）

三是感冒發燒痊癒一周內避免劇烈運動。郝鵬表示，急診中經常遇到這樣的患者，尤其是兒童，因感冒發燒後未加注意，進行劇烈活動，誘發爆發性心肌炎，最終導致死亡。

四是劇烈運動過程中，一旦出現嚴重的胸悶、胸疼、心慌、眼前發黑、頭暈等症狀，一定要停下來休息，不要繼續堅持，因為這些可能就是運動型猝死的前兆。