張雪峰│心源性猝死是甚麼？跑步會出事？醫生揭｢看似健康｣3大誤解

3月24日，內地頂流教育網紅張雪峰跑步後心源性猝死，引發全網震驚，外界困惑的是，張雪峰年富力強且有運動習慣，為何會猝死？心源性猝死又稱心臟性猝死，是指急性症狀發作後1小時內發生的以意識喪失為特徵、由心臟原因引起的自然死亡，多發於器質性心臟病患者中，以冠心病及其併發症引起的猝死最為常見。



內媒《每日經濟新聞》報道，中山大學公共衛生學院副教授張定梅指出，心源性猝死的危險性，在於它的「不可逆性」。心臟停跳4分鐘大腦便會出現不可逆損傷，6分鐘後生存率急降。這意味着一旦病發，醫學介入的空間極其有限。她解釋，心源性猝死常常發生在「看起來健康的人」身上，背後有誤解。



3月24日，內地頂流教育網紅張雪峰在公司跑步後心源性猝死。（搜狐）

體檢報告正常不代表身體絕對健康

張定梅解釋，外界之所以出現「心源性猝死常常發生在看起來健康的人身上」的誤解，主要有三個層面的原因。

1. 功能異常期「隱身」：常規體檢報告正常，不代表身體的絕對健康。醫學風險往往出現在更早的階段，也就是功能異常階段。比如血脂結構異常，但尚未形成明顯斑塊；慢性炎症水平升高，但沒有臨床症狀；心率調控能力下降，但心電圖仍然「正常」。「這些變化正是猝死風險的起點。

2. 現代生活方式放大風險： 現代人長期久坐、睡眠不足及高壓工作，與心血管系統的原始設計不匹配。這些不良生活方式會導致動脈內皮損傷、代謝紊亂、自主神經失衡。

3. 無預警致命：許多致命事件發生前毫無徵兆，當出現胸悶或心悸時，已是最後通牒。

許多致命事件發生前毫無徵兆，當出現胸悶或心悸時，已是最後通牒。（網絡圖片）

醫學研究：冠狀動脈疾病在中老年跑者中更常見

針對「跑步導致猝死」的熱議，2025年《美國醫學會雜誌》（JAMA）發佈的RACER研究數據顯示，馬拉松參與者的猝死率約為每10萬人0.6例，數據相對穩定。傳統觀點認為，肥厚型心肌病是年輕運動員猝死的主要原因，但2025年的RACER研究發現，在可確定病因的128例心臟驟停中，冠狀動脈疾病佔比40%，而肥厚型心肌病僅有5例。

研究解釋稱，冠狀動脈疾病在中老年跑者中更為常見，主要是因為劇烈運動導致動脈粥樣硬化斑塊破裂，誘發急性心肌梗死和惡性心律失常。

張定梅提醒，不少中年跑友並非從小有運動習慣，而是工作多年後才突然進行高強度運動。若本身存在高血壓、高血糖等代謝問題，突然增加心臟負擔，極易誘發斑塊破裂。

深圳市第三人民醫院神經外科主任初明則形容，心臟相當於「發動機」，在高壓狀態下可能出現血管突然痙攣，導致心臟驟停。另外，心臟由心肌細胞構成，具有自主收縮功能，持續跳動，一旦突然停止便表現為猝死。

面對猝死威脅，絕不能以「太累」為由輕視。（網絡圖片）

心臟驟停後的4分鐘內是搶命關鍵

面對猝死威脅，張定梅呼籲應將干預前置，比如活動後出現胸悶、胸痛，平時可能有心悸、心跳不規律的情況，還有不明原因的乏力、耐力下降，或者運動時、運動後會頭暈，絕不能以「太累」為由輕視。

另外還有一個關鍵的問題，很多猝死風險發生在「無症狀階段」，比如動脈粥樣硬化的早期、身體處於慢性炎症狀態，還有心率調控能力下降，這些問題在常規體檢中不容易被發現，但風險其實已經在積累。

心源性猝死的搶救最關鍵的時間點是心臟驟停後的4分鐘內。（香港保健協會）

心源性猝死的搶救需要和時間賽跑，最關鍵的時間點是心臟驟停後的4分鐘內，這是搶救成功的黃金窗口。

張定梅坦言，如果院外發生心臟驟停且沒有及時干預，存活率通常低於10%，但如果能在早期進行CPR（心肺復甦術）並及時除顫，存活率就能顯著提高。不過總體來說，一旦進入猝死階段，醫學上的干預空間比較有限。