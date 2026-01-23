全國最新青年失業率16.5%　已連續4個月下降

國家統計局1月22日公佈2025年12月份分年齡組失業率統計數據，全國城鎮不包含在校生的16-24歲勞動力失業率為16.5%，較11月下降0.4個百分點，已連續4個月下降。全國城鎮不包含在校生的25-29歲勞動力失業率為6.9%；全國城鎮不包含在校生的30-59歲勞動力失業率為3.9%，分別較上月下降0.3個百分點，上升0.1個百分點。



全國城鎮調查失業率。（中國政府網公眾號）

據國家統計局此前公佈數據顯示，2025年12月，全國城鎮調查失業率為5.1%，去年全年全國城鎮調查失業率平均值為5.2%，低於5.5%左右的預期目標。

國務院新聞辦公室召開新聞發佈會。（統計微訊公眾號）

國家統計局人口和就業統計司司長王萍萍表示，分季度看，一季度受冬季及春節假期因素影響，2月份失業率升至全年最高的5.4%，3月份隨着節後用工逐步恢復，失業率回落至5.2%。二季度勞動力市場活躍度繼續提升，失業率降至5.0%-5.1%的較低水平。三季度受畢業季因素影響，7、8月份失業率升至5.2%、5.3%，9月份回落至5.2%。四季度穩定在5.1%。

王萍萍指出，全年來看，個別月份受季節性因素影響失業率有所上升，多數月份保持在5.2%及以下，就業穩的態勢鞏固延續。

2025年4月20日，黑龍江哈爾濱，在哈爾濱師範大學舉辦的高校畢業生招聘會。（CFP）

《新華社》報道，人力資源社會保障部部長王曉萍表示，2026年，將以構建就業友好型發展方式為牽引，實施穩崗擴容提質行動，用好用足穩崗返還、稅費減免等政策，全力確保就業大局穩定。

對於高校畢業生等青年群體，王曉萍表示，將研究制定新一輪促就業政策舉措，加密開展「職引未來」等招聘活動，實施第五輪「三支一扶」計劃，深入實施服務攻堅行動和百萬就業見習崗位開發計劃。

2025年4月1日，京津冀高校畢業生春季大型雙選會。（視覺中國）

據教育部此前數據統計，2026年全國普通高校畢業生規模預計1270萬人，同比增加48萬人。教育部部署各地各高校開展「2026屆高校畢業生就業擴容提質行動」。中央經濟工作會議強調，要切實做好高校畢業生、農民工、退役軍人等重點群體就業保障工作。