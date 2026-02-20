內地年輕人對「好工作」新標準：回歸最本質的「安全與生存」需求

據內媒近日報道，2026年，中國年輕人對「好工作」的定義悄然重塑。在就業壓力持續加劇、加班文化盛行、薪酬回報不匹配付出的現實下，他們不再追逐傳統意義上的體面、穩定與向上流動，而是回歸最本質的「安全與生存」需求，轉而嚮往一份「正常工作」——卻發現，連這樣的基本期望都變得奢侈而稀缺。



據《三聯生活周刊》報道，2025年中國就業環境進一步惡化：有人一個月休息不到一天，有人深陷「996」甚至更極端的工時；連公務員崗位也常加班至深夜11時；網際網路大廠員工產假剛結束便被安排連續出差，幾乎無暇陪伴新生兒。即便奉獻大量時間與精力，年底獎金卻往往低於預期，讓人感到「努力不值得」。

資深職業規劃師路陽（化名）觀察到，與80後、90後相比，Z世代及更年輕一代對工作的期待已發生顯著轉變：他們更重視個人能力成長，而非組織宏大願景；不太在意大公司光環，卻極度敏感薪酬是否公平；比起領導的魄力與創新，更渴望職場尊重、健康積極的氛圍，以及被認可、接納的感覺。

智聯招聘2025年12月底發布的《中國年度最佳僱主評選報告》印證了這一趨勢：大學生對「好工作」的首要考量依次為薪酬福利保障、職業成長發展與雇傭關係穩定性。報告指出，如今年輕人的職場需求已回歸馬斯洛需求層級的最底層——安全與生存。當這些基本需求都難以滿足時，離職、裸辭甚至徹底退出勞動市場，成為不少人的理性選擇。

內地年輕人對「好工作」有了新標準。（新華社）

在社交媒體上，工作常被貼上「無意義」標籤，「躺平」、「等退休」成為對職場生涯的消極寄託。雲南大學社會學系副教授袁長庚直言，當代中國正經歷一場「工作危機」，核心在於工作與生活、人生之間的關聯出現斷裂。

過去20年，外企、新興網際網路公司與創業企業曾被視為「好工作」代表，因為它們能激發自我實現與意義感。但經濟形勢轉變、行業劇烈震盪後，複雜職場環境嚴重挫傷了年輕人對意義的追求。他們逐漸意識到：賺錢固然是起點，但價值觀匹配、薪資公平、友好環境、被關心與認可同樣不可或缺。

如今，中國年輕人真正渴望的，不是傳統意義上的「好工作」，而是一份「各方面都很平均」的正常工作：不連續加班、薪資按時足額發放、年假病假合理且能休、團隊相處健康、新人能獲得學習機會。袁長庚強調，所謂「正常」並非低標準，而是對異常狀態的合理拒絕，「可惜在當下，這種工作太稀缺了」。