高校畢業生料達1270萬再創新高　丁薛祥：全力穩定和擴大就業規模

撰文：陳進安
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今年內地高校畢業生再創新高，預計達到1270萬人。國務院副總理丁薛祥周三（18日）在一場全國性青年就業創業工作視訊會議中表示，要全力穩定和擴大高校畢業生就業規模，加大力度支持企業穩崗擴崗。

據新華社報道，全國高校畢業生等青年就業創業工作視訊會議在北京舉行，出席會議的丁薛祥在講話中表示，促進高校畢業生等青年就業是講政治、保民生、促發展的重要工作。要全力穩定和擴大高校畢業生就業規模，加大力度支持企業穩崗擴崗。

他提到，要穩定政策性崗位招錄，開發更多增量崗位。適度擴大基層項目招募規模，引導更多畢業生扎根基層。加強創業政策支持和服務保障，促進創業帶動就業。支持經濟大省發揮穩就業「挑大梁」作用。並要推動關卡前移，就業公共服務提前進校園。加強就業能力培訓和實習實訓。加大困難畢業生兜底幫扶力度，落實「一人一策」幫扶責任，優先提供各類服務。

今年高校畢業生料達1270萬再創新高。（資料圖片）

據《北京青年報》指，畢業季前會按慣例召開與高校畢業生就業相關的全國會議，不過觀察此類會議舉行的時間，2025年在4月，今年更是在3月，都較往年的5月、6月早，有提前部署趨勢。

在今年政府工作報告中，「穩就業」被放在「四穩」首位。3月5日，國務院研究室副主任陳昌盛在記者會上解讀報告，指今年參加新就業的群體約在2000萬人，若扣除退休等原因騰出的職缺，新增職位仍需要1200萬左右。要實現這樣一個規模的就業，需要4.5%至5%的經濟增速，這也是今年經濟成長目標設定的重要考量。

陳昌盛表示，今年高校畢業生再創新高，預計達到1270萬人，要採取一系列措施保障年輕人的工作，例如擴大政策性崗位，適當提高國有企業的校招比例。加大對民營企業的就業支持政策，包括稅收優惠、培訓補貼、貸款貼息等。積極開發科研助理、教學助理等過渡性崗位。

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