廣州一餐廳員工著水鞋「腳踩洗餐具」　官方：情況屬實並勒令停業

近日，有網民在社交媒體發布了一則影片，廣州一餐廳內，有員工穿著水鞋用腳洗餐具。「記者幫」核實影片中的門店，門店是位於廣州市增城區永旺夢樂城的領南臻品．粵菜茶點（永旺店）。



4月21日，「記者幫」實地走訪該門店，發現門店已暫停營業。據了解，增城區市場監督管理局4月19日查實確有此事，已依法立案調查，商場管理方也已責令其停業整改。

一名工作人員穿着水鞋，踩在帶有白色泡沫的洗碗盆，腳不停地晃動。（羊城晚報）

門店已停業整改

從網民發布的影片可見，一名工作人員穿著水鞋，踩在帶有白色泡沫的洗碗盆，腳不停地晃動。仔細觀察，還能看到筷子等餐具。

「記者幫」通過多方途徑核實，涉事門店為領南臻品．粵菜茶點（永旺店）。4月21日，「記者幫」實地走訪該門店，發現門店暫未營業，門口拉起了紅色圍欄線。門口還貼有「店舖調整中，注意安全，請勿入內」等相關提示語，其中，有一份提示語為領南臻品示：「本店因產品升級，暫停營業，不便之處，敬請多多包涵！」

在領南臻品．粵菜茶點（永旺店）旁邊餐飲店工作的阿姨說：「這家門店在4月20日就沒有開了，平時都是早上10點開門營業的。」

「記者幫」走訪期間，遇到增城區市場監督管理局工作人員。工作人員帶着「記者幫」到商場管理方——永旺夢樂城廣州新塘店的辦公室採訪。

永旺夢樂城廣州新塘店管理部工作人員表示：「事件發生後，商場管理方馬上到現場確認了情況。在4月19日15-16時，已通知領南臻品．粵菜茶點（永旺店）相關負責人到現場面談，相關負責人在19日傍晚到達現場。19日，商場管理方擬定了停業整改通知書，20日正式下發給涉事門店。目前，商場管理方要求門店必須按照各項衛生指標整改，達標後，才能營業。」

據悉，領南臻品．粵菜茶點（永旺店）在2021年10月30日正式開業。「記者幫」從商場管理方工作人員出示的停業整改通知書中留意到，領南臻品．粵菜茶點（永旺店）所屬企業為廣州領南粥鋪有限公司。企查查顯示，該公司在2021年9月1日成立。

在增城區市場監督管理局、寧西市場監督管理所、商場管理方等單位多名工作人員面前，「記者幫」現場致電廣州領南粥鋪有限公司法定代表人電話。連續致電三次，均未接通。

涉事餐廳外景圖片（羊城晚報）

在「記者幫」發稿前，永旺夢樂城廣州新塘店管理部工作人員表示，已在涉事門店張貼「即日起停業整頓，待核查後再恢復」的相關告示。

部門回應：情況屬實，已依法立案調查

「記者幫」在永旺夢樂城廣州新塘店的辦公室，就該事件調查過程詢問了增城區市場監督管理局相關工作人員。相關工作人員表示：「事件發生後，第一時間到現場，已將影片拿給門店當事人核實，門店方面已承認影片中發生的事件，情況屬實。目前，已依法依規對門店進行立案調查。」

該名工作人員還表示，19日，也對整個商場開展全面排查，保障商場的食品安全。

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21日下午，增城區市場監督管理局就領南臻品．粵菜茶點（永旺店）相關情況回應「記者幫」。2026年4月19日下午，增城區市場監督管理局根據群眾在網絡上反映的領南臻品．粵菜茶點（永旺店）相關情況，立即派出執法人員赴現場開展核查。

經核查，該店員工穿着水鞋清洗餐具的情況屬實，上述行為涉嫌違反《中華人民共和國食品安全法》相關規定，目前，增城區市場監督管理局已依法立案調查。

下一步，增城區市場監督管理局將依法處置，並持續強化食品安全監管，督促經營者落實主體責任，切實保障消費者食品安全。

用腳洗碗、洗菜事件曾在多地發生

「記者幫」梳理相關案例發現，用腳洗菜、洗餐具等事件曾在多地發生。

光明網在2017年5月報道，一段「廉江大排檔用腳洗菜給客人吃，動作嫺熟」的影片，在當地微信朋友圈出現，當地群眾對這一醜惡行徑進行強烈譴責。廉江市食品藥品監督管理局查實，「用腳洗菜」視頻中的當事人並非該食檔的員工，而是隔壁荔枝收購檔口的工人， 當事人腳洗的不是豆芽菜，而是帶着些根鬚和莖的番薯，準備清洗後自己煮食。

用腳洗菜、洗餐具等事件曾在多地發生。（中國青年網）

2019年9月，哈爾濱日報曾報道，在遼寧莊河，某所學校的食堂工作人員用洗衣粉直接撒在學生的餐具上 ，學生們的勺子整體散落在地上，有工作人員用腳來回蹭着清洗。收到通報後相關部門介入調查，並對該小學食堂進行查封，同時也對食品、餐具、洗滌用品進行採樣。公安部門全程錄像，並成立專門工作小組開展事件調查，依規對該小學負責人給予了停職處理。

2025年1月，極目新聞報道，江西新余一學校食堂員工腳踩食材，網友質疑學校存在食品衛生安全問題。江西新余渝水區教體局發布情況通報，經核查，影片內容屬實。經研究，已對食堂工作人員簡某某作辭退處理，對學校校長劉某和總務處主任付某某作免職處理。

食品安全事無鉅細，一頭牽着良心，一頭連着民心。無論是大型餐飲企業，還是街邊小鋪、學校食堂，都必須以最嚴格的標準守住每一道關口。