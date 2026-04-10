權發小廚工場牆身有污漬遭食環檢控　老闆娘認有滲漏但證非黑心肉

【權發小廚／兩餸飯／餐飲業】知名兩餸飯店「權發小廚」位於觀塘工廈的食物工場，早前因有大批凍肉放置𨋢口走廊，被指肉味臭氣熏天及遍地臭水，遭鄰近租戶在網上圖文並茂投訴，後來該租戶接受權發老闆的誠懇致歉，風波平息。食環署今日（10日）回覆《香港01》指，已就事件派員調查及跟進，包括檢查食物處理流程與衞生情況，其間發現涉事處所牆身及地台有污漬，遂根據《食物業規例》提出檢控及作出衞生教育，署方稍後將再次巡查，確保店內衞生狀況符合標準。



權發小廚老闆娘Kitty則表示，牆身及地台的污漬與單位滲漏有關，現已租用樓下單位，即將展開裝修工程。她又指，食環署今次巡查，只針對牆身滲水污漬，間接證明該店所用的肉沒有問題，「同臭肉黑心肉係兩樣嘢嚟」。她指該些肉來自合法供應商，在完成醃製及切割後，由冷凍貨車送往各分店，符合衞生要求。「食環署巡查之後嗰日都打畀我，話呢排好多人關注呢件事，我哋嚟睇冇乜嘢，但希望你哋保持囉。」



兩餸飯店「權發小廚」今年一口氣開設3間分店。圖為2025年二月開張的銅鑼灣店。（資料圖片／廖雁雄攝）

權發小廚在新冠疫情期間開業，發展至今已成香港兩餸飯的龍頭。（資料圖片／廖雁雄攝）

兩餸飯店「權發小廚」在社交平台就事件致歉。（權發小廚FB圖片）

較早前權發小廚觀塘工場凍肉擺走廊傳惡臭 引租戶不滿

知名兩餸飯店「權發小廚」近日捲入食安風波，其設在觀塘工廈的食物工場，被鄰近租戶黃先生周日（5日）在網上指控，聲稱權發小廚在𨋢口走廊放置大批凍肉，堆疊的紙皮更傳出惡臭，雖然他曾與職員「好聲好氣」理論，但對方沒有理會之餘，更「大聲發爛渣」，唯有在網上公開事件，「肉味臭氣熏天攻晒入單位，搞到通地都係臭水！」

黃先生向記者表示，帖文在網上瘋傳後約一小時，權發小廚負責人兩父子曾登門了解，承諾日後會關門處理凍肉，避免傳出臭味，並改善處理紙皮的方法。有見老闆誠懇致歉，他考慮到饒人處且饒人，因此願意接受，但未來一星期仍會繼續觀察衞生情況。

「權發小廚」翌日周一（6日）在社交平台回應事件，發出聲明向附近商戶、顧客及市民道歉。內文指，將即時啟動整改措施，包括嚴格監管環境衛生、嚴禁任何貨物短暫存放於公共空間、重視鄰里關係，以及優化內部管理與員工溝通等。

根據黃先生帖文相片可見，涉事走廊地下位置放有卡板，上面堆滿以膠袋及紙箱裝載的凍肉，部份放在垃圾桶旁不遠處。（Threads圖片）

食環署︰涉事處所牆身及地台有污漬 已檢控及衞生教育

食環署今日（10日）回應《香港01》指，在獲悉有關事件後，已派員調查及跟進，並檢查食物處理流程與衞生情況，其間發現涉事處所牆身及地台有污漬，遂根據《食物業規例》第132X章，提出檢控及作出衞生教育，稍後將再次巡查，以確保店內衞生狀況符合標準。

食環署又指，根據相關法例，任何從事食物業人士，包括食物製造廠，須時刻保持食物業處所各部份清潔、維修妥善和狀況良好，違例者會被檢控，最高刑罰為罰款一萬元及監禁三個月。

權發小廚老闆娘Kitty表示，牆身及地台的污漬與單位滲漏有關，「同臭肉黑心肉係兩樣嘢嚟」，證明食物安全沒有問題。（資料圖片／廖雁雄攝）

權發小廚老闆娘︰間接證非臭肉黑心肉

權發小廚老闆娘Kitty向《香港01》解釋，牆身及地台的污漬與單位滲漏有關，「同臭肉黑心肉係兩樣嘢嚟」，證明該些肉沒有問題。她稱之前與業主簽訂租約時已清楚列明，一旦發現漏水問題可即時退租，因此現在已租用同一工廈的樓下單位，即將展開裝修工程。

Kitty又指，食物工場的主要用途為醃製及切割肉類，例如為排骨汆水（去除血水）等，絕非預製菜，而所謂「黑心肉」全部都來自合法供應商，在完成醃製及切割後，由冷凍貨車送往各分店，符合衞生要求。

食環署巡查之後嗰日都打畀我，話呢排好多人關注呢件事，我哋嚟睇冇乜嘢，但希望你哋保持囉。 權發小廚老闆娘Kitty說法

租戶黃先生表示，曾經與片中職員「好聲好氣」理論，但對方沒有理會，更「大聲發爛渣」。(Threads影片截圖)