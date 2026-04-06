權發小廚就凍肉發臭事件道歉：現衛生隱憂屬本公司管理失職

本周日（5日）網上有圖文並茂的帖文流傳，直指知名兩餸飯店「權發小廚」位於觀塘工廈的食物工場，將大批凍肉放置𨋢口走廊，「肉味臭氣熏天攻晒入單位，搞到通地都係臭水！」相片可見，卡板上堆滿以膠袋及紙箱裝載的凍肉，部分更放在垃圾桶旁。



權發小廚於周一（6日）就事件作出回應，並發出一封聲明向附近商戶、顧客及市民道歉。內容如下：



「近日網上有關本公司工場貨物存放、衛生環境及員工管理等問題,引起社會廣泛關注與討論。看到相關報導與評論，我們深感慚愧及不安。在此，權發管理層向受影響的鄰近商戶、各位顧客及公眾，致以最真誠的歉意: 『對不起,我們做得不夠好。』

我們深知，品牌能走到今天，全賴街坊的支持與信任。針對近日的疏忽，我們已即時啟動以下整改措施:

‧嚴格監管環境衛生：無論是供應商送貨流程或是員工處理包裝垃圾，出現衛生隱憂即屬本公司的管理失職。我們已重新制定嚴格的貨物接收指引；

‧嚴禁任何貨物短暫存放於公共空間，並增加巡查次數，確保工作環境及周邊社區的衛生達標；

‧重視鄰里關係:：對於送貨期間對鄰近商戶造成的損壞與不便，我們已完成維修並再次登門致歉。鄰里和睦是我們經營的根基,未來定必更加小心謹慎。

優化內部管理與員工溝通: 我們一向尊重並珍視每一位員工。針對服務 態度與福利指引的爭議,我們正積極檢討內部培訓,務求在保障顧客用餐體 驗的同時,也讓員工在和諧的環境下工作。同時,我們重申本公司所有員工 均合法聘用,並全力配合相關法例要求。

【經一事長一智,以更好服務回饋大家】

權發目前經營的5間分店，以及即將與大家見面的3 間新店（荃灣、 鰂魚涌、太子），全體團隊定必以此事件為戒。我們深信，道歉最好的方式是『改進』。

我們承諾：無論是現有的店舖還是即將開業的新店,我們都會以更優質 的出品、更專業的服務、更嚴格的衛生標準,回饋各位顧客一直以來的厚愛 與監督。

感謝大家的包容與提點,我們會努力做得更好。

權發小廚全體管理層 敬啟 2026年4月6日」

從相中可見，涉事走廊地下位置放有卡板，上面堆滿以膠袋及紙箱裝載的凍肉，有部分更放在垃圾桶旁。(threads圖片）