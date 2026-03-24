伊朗開闢「安全走廊」10日後　首艘中國船東貨輪通過霍爾木茲海峽

據內媒《財新網》報道，伊朗本月13日開闢霍爾木茲海峽「安全走廊」10日後，首艘中國船東的貨船已於23日凌晨順利通過。該艘巴拿馬籍貨櫃輪「NEW VOYAGER」號船東為安徽一家航運公司，通過海峽時標註「CHINA OWNER」（中國船東）。



圖中紅圈處為拉熱克島（Larak），其左上方為格什姆島（Qeshml），中間水域即伊朗開闢的「安全走廊」。（Google Maps）

霍爾木茲海峽通行權的談判

霍爾木茲海峽被封 中國貨運代理虧損逾百萬 船隻現補給危機

美以伊衝突於2月28日爆發後，伊朗隨即封鎖霍爾木茲海峽。本月13日，伊朗在靠近伊朗海岸的拉熱克島至格什姆島間開闢「安全走廊」，允許友好或特定國家的船隻通行。

據海事權威媒體《勞氏日報》近日消息稱，至少有一家油輪運營商已向伊朗支付約200萬美元，以換取海峽通行權。由於伊朗面臨廣泛國際制裁，這筆資金的具體支付方式尚不明確。

有多艘油輪在接受伊朗核查並經高層外交協調後獲准通行。（示意圖/GettyImages）

此外，另有多艘油輪在接受伊朗核查並經高層外交協調後獲准通行。《勞氏日報》證實，包括中國、印度、巴基斯坦、伊拉克、馬來西亞等國政府，均與德黑蘭直接磋商，協調本國船隻過境事宜。

一家中國航運公司表示，現在無論是否為中國船東，要通過霍爾木茲海峽「安全走廊」，都需要透過「中間人」與伊朗伊斯蘭革命衛隊取得聯繫，商議究竟是交錢還是為其運貨。

多國船舶陸續通行

據《財新網》統計，3月13日至22日，已有20多艘各類船舶通過該水道穿越霍爾木茲海峽。（示意圖/GettyImages）

報導指出，3月11日，中國籍散貨船「潤晨2號」從波斯灣向東通過霍爾木茲海峽進入阿拉伯海，成為3月1日海峽事實封閉後，首艘通過的中國籍船舶。與其一同駛出霍爾木茲海峽的還有3艘中資散貨船。「CHINA OWNER」船舶一度在通行海峽的非伊朗籍船舶中佔比近半。

但3月12日一艘由中國船東所有、歐洲航運商運營的貨櫃輪被彈片擊中，此後中國船隻通行量驟減直至零。一名中國航運企業人士表示，他們3月17日就已等在霍爾木茲海峽西側入口附近，還在透過中間人與伊朗方面商議通行方式。《財新網》稱，等在海峽入口西側的中國船東還有幾家，共約10艘貨輪。

據《財新網》統計，3月13日至22日，已有20多艘各類船舶通過該水道穿越霍爾木茲海峽。（示意圖/《路透社》）

據《財新網》統計，3月13日至22日，已有20多艘各類船舶通過該水道穿越霍爾木茲海峽，大部份是伊朗籍或與伊朗有業務關聯的船舶，其次是印度船東的船舶。

政府層面協調加快進展

3月16日凌晨，中國招商輪船旗下超級油輪「凱景」號繞道千里，前往沙特阿拉伯位於紅海的延布港完成原油裝運，並成功穿越紅海曼德海峽，成為開戰後首艘陸資VLCC運回中東海灣地區的石油。

一名中國國有航運企業人士表示，中國政府正在與伊朗方面商談，以尋求盡快恢復中國船舶在霍爾木茲海峽的通行，特別是油輪。該人士指出：「估計事情很快就會有一個結果。」