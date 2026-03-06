伊朗小學遭襲逾百死　葬禮上母親手中這款「中國書包」令人心碎

位於伊朗南部米納布（Minab）一所女子小學，日前在美以戰火下遭空襲炸毀，造成約165名學童喪命，內媒披露，一名母親手舉孩子的書包和課本，哀痛欲絕，而這個書包是中國大陸製，令人心酸。



根據內媒《環球時報》報道，這段伊朗媒體曝光的影片顯示，一名母親左手拿著孩子的相片、課本，右手拿著孩子的書包，胸前還掛著一件小小的上衣，她的女兒也是該校喪生的學生之一，這名母親悲傷不已，哭喊控訴。

位於伊朗南部米納布（Minab）一所女子小學，日前遭美以空襲炸毀，造成至少150名學童喪命。（Instagram/presstvchannel）

伊朗學校葬禮上出現的中國書包 令人心碎：

報導指出，其中藍色書包被眼尖網友發現，上面印有「SHENG TAI」拼音logo，中國大陸購物網站販售同款，售價38.9元人民幣，商品頁寫著「繽紛童年，活力滿滿」，令人感到十分心酸。

與此同時，路透社引述2名美國官員證實，美軍調查人員坦言，美軍很可能需對這所學校被轟炸負責，但強調尚未達成最終結論或完成調查。報道表示，相關調查並未披露更多細節，包括使用的彈藥類型、誰應對此負責，以及美國為何可能襲擊這所學校。美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）5日承認，美軍正在調查這宗事件。

伊朗2026年2月28日遭襲，一所學校遭波及至少160名學生身亡。伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）3月3日在社交平台發布相片，指人員正在為遇難學童挖掘墳墓。（X@araghchi）

